Komornik puka do drzwi? Tych pieniędzy nie może ci zabrać

Rok 2025 przyniósł kolejną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia oraz waloryzację emerytur i rent. Oznacza to zmiany w wysokości kwot podlegających egzekucji komorniczej.

– Wraz z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia oraz waloryzacji rent i emerytur wzrosły kwoty wolne od potrąceń. W praktyce oznacza to, że komornik będzie mógł zająć mniej pieniędzy wpływających na konto dłużnika. Tym sposobem ustawodawca stara się zrównoważyć interesy dłużników i wierzycieli – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” radca prawny Alicja Szyrner z kancelarii Rödl & Partner.

Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym?

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2025 r. jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym. Jak wyjaśnia mec. Alicja Szyrner, kwota wolna to suma środków, które można wypłacić lub obciążyć rachunek bankowy, gdy jest on zajęty przez komornika. Wysokość tej kwoty wynosi 75 proc. wartości minimalnego wynagrodzenia brutto i nie wliczają się do niej m.in.:

alimenty,

13. emerytura,

14. emerytura,

świadczenia rodzinne i wychowawcze.

– Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie wzrosła do 4666 zł brutto, więc kwota wolna od zajęcia wynosi teraz 3499,50 zł. Oznacza to, że taka kwota może zostać wypłacona lub przelana z konta zajętego przez komornika. Nadwyżka pieniędzy na koncie zostaje zablokowana na poczet zajęcia egzekucyjnego. Co ważne, ograniczenie egzekucji wynikające z kwoty wolnej od zajęcia nie ma zastosowania w przypadku egzekucji alimentów – tłumaczy prawniczka.

Egzekucja komornicza a potrącenia z wynagrodzenia

Wynagrodzenie jest w sposób szczególny chronione przed potrąceniami wynikających z egzekucji komorniczej na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

75 proc. minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

90 proc. minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych nakładanych przez pracodawcę.

Ponadto, jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

– W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych możliwe jest potrącenie do 60 proc. wynagrodzenia netto. Oprócz wyżej wymienionych potrąceń pracodawca może dokonać innych potrąceń tylko za zgodą pracownika – mówi mec. Alicja Szyrner.

Egzekucja komornicza a świadczenia emerytalne i rentowe

Emerytury i renty są chronione kwotą wolną od potrąceń komorniczych. Kwestie te reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 marca 2023 r. kwota wolna od zajęcia w przypadku emerytur i rent wynosi:

806,67 zł – przy potrącaniu należności alimentacyjnych,

1331,03 zł – w przypadku pozostałych egzekucji.

– Warto pamiętać, że nie wszystkie świadczenia emerytalne podlegają egzekucji komorniczej. Tzw. 13. i 14. emerytura są chronione przed zajęciem, co oznacza, że emeryt otrzyma to świadczenie w całości – zauważa prawniczka.

