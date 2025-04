Przełamują bariery i awansują. Coraz więcej cudzoziemek robi karierę w Polsce

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w 2024 roku ponad 122 tys. cudzoziemek otrzymało w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy, a niemal 11 tys. – na pobyt stały. Największą grupę stanowiły Ukrainki (ponad 86 tys. decyzji), a za nimi uplasowały się obywatelki Białorusi, Indii, Gruzji i Turcji. Wśród mniejszych, ale zauważalnych społeczności znalazły się Filipinki (1389 zezwoleń) i Kolumbijki (751).

Cudzoziemki na polskim rynku pracy

Cudzoziemki najczęściej pracują w branżach spożywczej, medycznej, usługowej i włókienniczej, pełniąc funkcje m.in. kasjerek, opiekunek, pielęgniarek czy szwaczek. Coraz częściej podejmują też zatrudnienie w logistyce i magazynach – sektorach dotąd zdominowanych przez mężczyzn. Kobiety z wyższymi kwalifikacjami coraz śmielej obejmują stanowiska specjalistyczne, menedżerskie, a nawet dyrektorskie – choć droga do tych ról wciąż bywa wymagająca.

– Ścieżka kariery imigrantki w Polsce różni się od ścieżki kariery Polki. Kobiety przybywające do Polski z innych krajów często borykają się z wieloma wyzwaniami – zauważa Tetiana Hrynchyshyn, specjalistka ds. legalizacji w Smart Solutions HR.

Jej zdaniem do najczęstszych barier należą m.in. trudności językowe czy konieczność nostryfikacji kwalifikacji, aby móc znaleźć pracę zgodną z doświadczeniem i wykształceniem.

– Wiele z nich podejmuje pracę poniżej swoich kompetencji – nauczycielki pracują jako sprzątaczki, a wysoko wykwalifikowane specjalistki znajdują zatrudnienie w gastronomii lub handlu. Dla niektórych jest to wybór. Inne, ze względu na powyższe bariery, nie mają alternatywnej opcji. Część z nich przybyła do Polski wraz z dziećmi, co dodatkowo komplikuje rozwój kariery zawodowej – dodaje.

Czy polski rynek pracy jest gotowy na potencjał cudzoziemek?

Polski rynek pracy staje się coraz bardziej otwarty na cudzoziemki, a liczba inicjatyw wspierających ich integrację systematycznie rośnie. Fundacja Polskie Forum Migracyjne oferuje imigrantkom bezpłatne wsparcie prawne, zawodowe i psychologiczne oraz tworzy przestrzeń dla kobiet różnych narodowości, które przełamały bariery zawodowe.

Zmieniają się również stereotypy płci w miejscu pracy. Eksperci Smart Solutions HR zauważają, że tzw. „męskie” zawody stają się coraz bardziej dostępne dla kobiet, a pracodawcy coraz częściej powierzają im stanowiska kierownicze. Jak podkreśla Natalia Myskova, Dyrektor Zarządzająca w Smart Solutions HR, kluczowe w tym procesie jest tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji zawodowej imigrantek.

– Polska gospodarka boryka się z deficytem pracowników, dlatego rola kobiet cudzoziemek na rynku pracy będzie rosła – przewiduje Myskova.

Jej zdaniem kluczowa jest otwartość pracodawców oraz wprowadzanie dodatkowych rozwiązań, takich jak większa dostępność kursów językowych, uproszczenie nostryfikacji dyplomów czy zapewnienie opieki nad dziećmi.

– Ze strony państwa kluczowe jest wprowadzenie odpowiedniej polityki migracyjnej, wspierające zatrudnienie cudzoziemek. Pełne uwolnienie ich potencjału może przynieść korzyści nie tylko im samym, ale także całej gospodarce, wspierając rozwój wielu branż i łagodząc problem niedoboru rąk do pracy. Pamiętajmy też o dodatkowym aspekcie – perspektywa innej kultury może wnieść powiew świeżości do strategii danego biznesu – podsumowuje.

