Polacy nie potrzebują długiego urlopu? Zaskakujący sondaż

Choć statystyczny Polak ma do dyspozycji 26 dni urlopu (to jeden z najdłuższych wymiarów w Unii Europejskiej), to większość z nas nie potrzebuje długich wakacji. Potwierdzają to wyniki badania Barometr Providenta.

Polakom wystarczy tydzień urlopu

Aż 42,1 proc. uczestników badania deklaruje, że tydzień urlopu w zupełności im wystarcza. Kolejne 14,2 proc. woli urlopy trwające dłużej niż tydzień, ale mniej niż 2 tygodnie. Dwutygodniowego wypoczynku potrzebuje blisko jedna trzecia ankietowanych (29,1 proc.).

– O Polakach często mówi się, że są narodem zapracowanym i faktycznie znajduje to odzwierciedlenie w wynikach naszego Barometru. Tylko około połowa ankietowanych (51,9 proc.), którym przysługuje urlop, z pełnym przekonaniem deklaruje, że chce w tym roku wykorzystać wszystkie dni wolne – komentuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Tymczasem jak wynika z badania opublikowanego przez „Journal of Happiness Studies”, optymalna długość urlopu to 8 dni. Najwyższy poziom samopoczucia i satysfakcji z wypoczynku uczestnicy badania deklarowali właśnie ósmego dnia.

Jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących

Z przytoczonych przez Providenta danych Eurostatu wynika, że tydzień pracy przeciętnego Polaka trwa 38,9 godziny. To trzeci najwyższy wyniki w Unii Europejskiej. Dłużej od nas pracują jedynie Grecy i Bułgarzy Po drugiej stronie są Holendrzy, których tydzień pracy trwa zaledwie 32,1 godzin. Średnia europejska to 36 godzin.

Ulubione miejsca Polaków na urlop zależą m.in. od wieku. Prawie 50 proc. uczestników badania deklaruje, że najlepiej wypoczywa im się w turystycznej miejscowości. To najczęściej wskazywana odpowiedź w każdej grupie wiekowej, poza najmłodszymi. Okazuje się, że dla badanych w wieku 18-24 lata wymarzonym miejscem wypoczynku jest… dom.

– Wydaje się, że popularność tej formy odpoczynku może zależeć od różnych czynników – być może przedstawiciele pokolenia Z nie mają środków finansowych, które pozwalają im na wyjazdy, a być może decydują o takiej formie spędzania urlopu, bo w domu mogą bez przeszkód korzystać z technologii czy gier komputerowych, które towarzyszą im od najmłodszych lat – tłumaczy Karolina Łuczak.

– Gen Z mogą mieć zupełnie inne potrzeby związane z odpoczynkiem niż starsze generacje. To pokolenie, które redefiniuje rynek pracy, a skoro wykazują inne podejście do spraw zawodowych, to z dużym prawdopodobieństwem można ocenić, że tę „świeżość” spojrzenia przekładają również na inne aspekty życia, m.in. wypoczynek – dodaje.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1001 dorosłych Polaków, w czerwcu 2025 r.

