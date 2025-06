Ile Polacy wydadzą w tym roku na wakacje? Niektórzy zaszaleją

28 czerwca, czyli już za dwa dni rozpoczynają się wakacje 2025. Z niedawnego badania „International Travel Confidence Index 2025” przeprowadzonego na zlecenie Allianz Partners wynika, że w tym roku aż 78 proc. Polaków planuje wakacyjny wyjazd. To jeden z najwyższych wyników w Europie, wyprzedzają nas jedynie Włosi i Hiszpanie (odpowiednio 83 i 80 proc.).

Z badania wynika, że większość z nas (60 proc.) spędzi urlop w kraju, najczęściej nad morzem (32 proc.). 35 proc. respondentów zamierza udać się za granicę. Wyjazdu nie planuje jedna piąta badanych (22 proc.).

Ile wydamy w tym roku na wakacje?

My zapytaliśmy Polaków o to, ile zamierzają w tym roku przeznaczyć pieniędzy na wakacyjny wyjazd (w przeliczeniu na osobę)? Z badania SW Research dla „Wprost" wynika, że największy odsetek zamierza zmieścić się w przedziale 1000-2000 zł (23,3 proc.). Nieco mniej, bo 19,1 proc. respondentów wyda od 2000-3000 zł. Od 3000 do 5000 zł zamierza przeznaczyć 15 proc. ankietowanych, a niemal 13 proc. mniej niż 1000 zł. Niespełna 8 proc. szacuje wydatki na poziomie 5000-7000 zł, a jedynie 3,5 proc. powyżej 7000 zł. 18,4 proc. uczestników badania wybrało opcję „nic nie wydam na wakacje/nie dotyczy mnie to".