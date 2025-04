Mniej pustostanów, więcej renegocjacji. Najświeższe dane z rynku biurowego

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dane za I kwartał 2025 roku dotyczące rynku nowoczesnych powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych: Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie. Dane pochodzą od wiodących firm doradczych działających w sektorze nieruchomości komercyjnych, m.in. Avison Young, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield oraz JLL czy Savills.

Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej

Jak raportuje PINK, na koniec marca 2025 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na analizowanych ośmiu rynkach regionalnych wyniosły 6 766 600 mkw. Liderami – po Warszawie – pozostają Kraków (1 834 700 mkw.), Wrocław (1 364 700 mkw.) i Trójmiasto (1 067 000 mkw.). Nowa podaż była ograniczona – do użytku oddano tylko jeden obiekt: Dymka188 w Poznaniu (2400 mkw.), wybudowany przez Dom Medialny św. Wojciech.

Na koniec marca 2025 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz oferowano około 1 183 900 m² powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,5 proc. (spadek o 0,3 p.p. zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rok do roku).

Czytaj też:

Wiosna przyniesie zmiany dla rynku nieruchomości? Ekspert mówi wprost

Rynek biurowy a transakcje najmu

Z raportu wynika, że całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2025 roku wyniósł niespełna 177 000 mkw. Jak wskazuje PINK, jest to wynik o 20 proc. niższy w porównaniu do ubiegłego kwartału oraz o 27 proc. wyższy względem analogicznego kwartału 2024 roku. Najwięcej powierzchni biurowej zostało wynajęte w Krakowie (56 600 m kw.), Wrocławiu (43 800 mkw.) oraz Trójmieście (26 400 mkw.).

W pierwszym kwartale 2025 roku największy udział w strukturze transakcji miały odnowienia obecnych umów najmu – 48 proc.. Nowe umowy, w tym przednajmy, stanowiły 43 proc., ekspansje – 8 proc., a powierzchnie użytkowane przez właścicieli budynków – 1 proc. całkowitej aktywności najemców.

Wśród największych transakcji zawartych w analizowanym okresie znalazły się przedłużenia umów najmu na 8400 m kw. oraz 6700 m kw. przez poufnych najemców z sektora usług dla biznesu – obie transakcje miały miejsce w kompleksie Business Garden we Wrocławiu. Warto również odnotować przedłużenie umowy połączone z ekspansją na łączną powierzchnię 5700 m kw. przez firmę AXA XL w budynku Pegaz, również we Wrocławiu.

Czytaj też:

Mieszkaniówka łapie oddech. GUS pokazuje dane za I kwartałCzytaj też:

Zielone inwestycje mieszkaniowe. O jakie rozwiązania pytają kupujący?