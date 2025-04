Zielone inwestycje mieszkaniowe. O jakie rozwiązania pytają kupujący?

„Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Co dziś interesuje klientów?” – to najnowsza sonda przeprowadzona przez portal RynekPierwotny.pl. Jak zauważyli jej pomysłodawcy, ekologia w budownictwie mieszkaniowym nie jest już tylko hasłem marketingowym, lecz konkretną odpowiedzią na rosnące oczekiwania nabywców.

„Klienci coraz częściej pytają o parametry energetyczne budynków, technologie ograniczające zużycie energii oraz rozwiązania, które realnie wpływają na koszty eksploatacji. To zrozumiałe – zrównoważone inwestycje oznaczają dziś korzyści nie tylko dla środowiska, ale również dla domowego budżetu” – stwierdzają eksperci z portalu RynekPierwotny.pl.

O to, jakie rozwiązania ekologiczne najbardziej przyciągają uwagę kupujących portal zapytał 10 deweloperów.

Ekologiczne technologie w budownictwie mieszkaniowym

Zgodnie z odpowiedziami deweloperów, w nowych inwestycjach mieszkaniowych coraz większą rolę odgrywają rozwiązania ekologiczne, które odpowiadają zarówno na rosnącą świadomość społeczną, jak i potrzeby związane z oszczędnością kosztów eksploatacyjnych. Kluczowe technologie to przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach budynków, które pozwalają na pozyskiwanie energii słonecznej i realne obniżenie rachunków za prąd. Coraz powszechniejsze są również pompy ciepła oraz kolektory słoneczne wspomagające ogrzewanie wody i budynków. Standardem staje się energooszczędne oświetlenie LED w częściach wspólnych, wspierane czujnikami ruchu i zmierzchu, co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii.

Budownictwo mieszkaniowe – zielone rozwiązania i infrastruktura dla elektromobilności

Inwestorzy wdrażają także zaawansowane systemy retencji wody opadowej, takie jak ogrody deszczowe, zbiorniki do podlewania zieleni oraz donice z roślinnością hydrofilną. Zielone dachy, tarasy i ściany to kolejny element poprawiający mikroklimat, zwiększający powierzchnię biologicznie czynną i wspierający bioróżnorodność. W wielu projektach dużą wagę przywiązuje się do rozbudowy infrastruktury dla elektromobilności – powstają stacje ładowania aut elektrycznych, a deweloperzy oferują też opcje ich indywidualnej instalacji. Coraz częściej pojawiają się także rozwiązania wspierające alternatywne formy transportu – takie jak infrastruktura rowerowa, stojaki, rowerownie czy stacje napraw.

Ekobudownictwo – projekty z certyfikacją środowiskową

W projektach premium oraz ekologicznych miasteczkach wprowadzane są również bardziej zaawansowane inicjatywy – jak np. własne farmy wiatrowe produkujące energię dla mieszkańców czy pełne certyfikacje środowiskowe inwestycji zgodne z systemami takimi jak BREEAM. Rośnie także zainteresowanie systemami smart home, które pozwalają mieszkańcom na zdalne sterowanie temperaturą, światłem czy zużyciem mediów, podnosząc komfort i zmniejszając koszty utrzymania. Klienci coraz częściej pytają też o parametry termiczne budynków, klasę energetyczną, rodzaj izolacji i jakość zastosowanych materiałów, ponieważ zrównoważone rozwiązania są już realnym kryterium wyboru nieruchomości.

Co dziś interesuje klientów kupujących mieszkania?

Wyniki sondy portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że nabywcy szukają:

realnych oszczędności – niższe rachunki za energię, wodę i ogrzewanie,

komfortu życia – cisza, lepszy mikroklimat, integracja społeczna,

wiarygodnych danych i konkretnych rozwiązań – klienci oczekują szczegółowych informacji technicznych, a nie tylko ogólnej narracji „eko”,

ekologicznych rozwiązań – już co trzeci klient aktywnie interesuje się tym aspektem (wcześniej co czwarty),

estetyki i jakości życia – zielone dachy, tarasy, dziedzińce, mała architektura.

