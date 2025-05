Dlaczego tolerujemy agresję, kampania po aferze mieszkaniowej i ranking 50 najlepszych pracodawców. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Tolerujemy agresję, aż dochodzi do eskalacji”. – Gdy przychodzi do mnie lekarz ze zgłoszeniem przypadku agresji, to jest na skraju wytrzymałości. Jednak często prosi, żeby tej sprawy nie ciągnąć, bo boi się rozjuszyć agresora – tłumaczy Katarzynie Pinkosz dr Marcin Karolewski, Rzecznik Praw Lekarza Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

„Kampania haków”. Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego okazała się dotkliwym ciosem dla popieranego przez PiS kandydata na prezydenta i strat spowodowanych chaosem komunikacyjnym jeszcze nie odrobił. Ale kampania na haki dopiero wchodzi w decydującą fazę – analizuje Eliza Olczyk.

„50 najlepszych pracodawców”. „Wprost” już po raz szósty wybrał 50 najlepszych pracodawców w Polsce. To jedyny tego typu ranking, w którym bardziej od tego, czy w firmie rozdają banany i karnety na siłownię, interesuje nasz stabilność zatrudnienia – pisze Szymon Krawiec.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Powtórka ze składki”. Posłanka Joanna Wicha mówi Piotrowi Barejce o propozycjach Lewicy dotyczących składki zdrowotnej i zarzuca marszałkowi Hołowni łamanie ustaleń koalicyjnych.

„Afera mieszkaniowa”. Paweł Kukiz w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską wspomina własną aferę mieszkaniową i typuje, w jakim stopniu sprawa kawalerki może zaszkodzić kampanii Karola Nawrockiego.

„Kawalerka niczym ośmiorniczki”. Pod względem PR-owym można to było fajnie ograć.Jak rozbraja się takie miny, pokazał dawno temu Donald Tusk sam przyznając w książce, że pali trawkę i sporo popijał – doradza w kwestii afery z mieszkaniem Nawrockiego Jerzy Wysocki.

„Niektórzy czują się bogami”. Grażyna Pastuszka, koordynatorka w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego, opowiada Magdalenie Frindt o ludziach dzwoniących na telefon 112 i dramatach, które rozgrywają się po obu stronach słuchawki.

„Systemowa dziecinada”. Osoby prowadzące rodzinne domy dziecka skarżą się w rozmowie Aleksandry Cieślik na system pieczy zastępczej: – Zdarza się, że dzieci „wystawia” się na Facebooku, by znaleźć dla nich rodzinę.

„Walczę o kolejne igrzyska”. Justyna Franieczek, paraolimpijka, opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o mobbingu w sporcie i kosztownej rehabilitacji, przez którą wyprzedaje swój majątek.

„Niemcy likwidują się same”. Thilo Sarrazin, kontrowersyjny niemiecki polityk i autor bestsellerów, mówi w wywiadzie Szymona Krawca o przyszłości UE, deregulacji w Niemczech i o tym, co czeka Polskę.

„Dubaj na gruzach Gazy”. Netanjahu dostał od USA wolną rękę w sprawie Gazy. Tylko patrzeć, jak na gruzach palestyńskiej enklawy Trump zacznie budować nowy Dubaj – pisze Jakub Mielnik.

„Po egzekucji”. Dlaczego w Szwecji regularnie dochodzi do ulicznych egzekucji? Odpowiedzi szuka Evin Cetin, pochodząca z Kurdystanu adwokatka, która pomaga rodzinom ofiar strzelanin.

„Sama na polu bitwy”. – Wstyd – bardzo szeroki temat. Od czego właściwie zacząć? U mnie już w okresie dojrzewania zaczęło się ciągłe porównywanie – wspomina gwiazda filmowa Naomi Watts.

