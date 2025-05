Od elektroniki po modlitewniki. Najbardziej topowe prezenty komunijne

Sezon komunijny ruszył. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, dla większości Polaków (62 proc.) uroczystość Pierwszej Komunii Świętej ma bardzo duże znaczenie duchowe. Towarzyszy jej specjalna msza, spotkania rodzinne, ale też prezenty.

Wybierając podarunek warto kierować się zarówno tradycją, jak i potrzebami oraz zainteresowaniami dziecka.

Popularne prezenty komunijne

RMF FM przedstawił propozycje prezentów, które są w tej chwili popularne.

Tradycyjne prezenty religijne:

Pismo Święte – ilustrowana Biblia dla dzieci lub młodzieży.

Różaniec – często w ozdobnym pudełku.

Medalik lub krzyżyk – na łańcuszku, często z grawerem.

Obrazek religijny – np. z wizerunkiem patrona dziecka lub anioła stróża.

Modlitewnik – dostosowany do wieku dziecka.

Prezenty praktyczne i pamiątkowe:

Zegarek – klasyczny lub elektroniczny, często z grawerem.

Biżuteria – np. bransoletka, kolczyki (dla dziewczynek).

Album na zdjęcia z Komunii – do samodzielnego wypełnienia.

Personalizowane pamiątki – np. ramka na zdjęcie z dedykacją.

Prezenty nowoczesne:

Sprzęt elektroniczny – np. smartwatch, tablet, słuchawki.

Rower, hulajnoga, rolki.

Zakup droższego sprzętu, jak np. elektroniki, warto skonsultować z rodzicami.

Wielu gości decyduje się na wręczenie koperty z pieniędzmi. Ile należy do niej wrzucić? Temat ten wraca co roku w sezonie komunijnym i wywołuje gorące dyskusje m.in. w mediach społecznościowych. Ostatnio zrobiło się głośno po wpisie jednej z matek chrzestnych, która zapytała, ile wypada dać chrześniakowi. Propozycje, które się pojawiły stanowią dość duży rozstrzał – od 400 do aż 2000 zł.

Jeden z internautów zwrócił uwagę, że wiele osób „prześciga się w prezentach, a często nie wiedzą nawet, jaka jest ulubiona czekolada chrześniaka. Bycie chrzestnym to coś więcej niż tylko gruby portfel".

Czytaj też:

Nowy komunijny hit podbił serca Polaków. Kosztuje fortunęCzytaj też:

Komunia święta. Znana aktorka radzi, co podarować