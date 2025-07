Nowa ulga podatkowa: przedsiębiorcy zyskają nawet 24 tys. zł

Rozliczenie podatku dochodowego za 2025 rok będzie możliwe od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Choć do tego terminu pozostało jeszcze sporo czasu, warto już teraz zwrócić uwagę na zmiany w przepisach. Od początku 2025 roku obowiązuje nowa ulga, z której skorzystają przedsiębiorcy zatrudniający żołnierzy Obrony Terytorialnej lub Aktywnej Rezerwy.

Nowa ulga

Nowa ulga podatkowa ma na celu promowanie zatrudnienia osób łączących obowiązki zawodowe ze służbą wojskową. Dzięki niej pracodawcy mogą odliczyć od podatku nawet 24 tys. zł. Wysokość przysługującego odliczenia zależy od długości nieprzerwanej służby wojskowej danego pracownika. I tak przedsiębiorca może odliczyć:

12 tys. zł, jeśli służba trwała co najmniej rok,

15 tys. zł – przy dwóch latach,

18 tys. zł – przy trzech latach,

21 tys. zł – przy czterech latach,

24 tys. zł – jeśli służba trwała minimum pięć lat.

Kwota ta dotyczy jednego zatrudnionego żołnierza. W przypadku zatrudniania kilku osób spełniających warunki, ulga się sumuje. Na dodatkowe preferencje mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy. Dla nich obowiązuje współczynnik 1,5, co oznacza, że odliczenie może zostać proporcjonalnie zwiększone. Jeśli przedsiębiorca nie jest zaliczany do tej grupy, ale zatrudniał co najmniej pięciu pracowników przez cały rok podatkowy, zastosowanie ma współczynnik 1,2.

Kto skorzysta?

Z ulgi skorzystać mogą jedynie ci podatnicy, którzy zatrudniają żołnierzy aktywnie pełniących służbę w WOT lub rezerwie. Informacje te potwierdza oficjalna strona Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozwiązanie to ma przynieść korzyści obu stronom – firmom zapewniając realną ulgę podatkową, a żołnierzom umożliwia godzenie obowiązków zawodowych z misją wojskową.

Ulga obowiązuje w rozliczeniach za 2025 rok, dlatego warto już teraz uwzględnić ją w planowaniu działalności. To jedna z nowych form preferencji, które mają na celu wspieranie zatrudnienia i systemu obrony terytorialnej.

Czytaj też:

Kiedy zmiany w podatku Belki? Ważna deklaracja DomańskiegoCzytaj też:

Rewolucja podatkowa od 2026 r. Nowe limity uderzą w przedsiębiorców