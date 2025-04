Polacy na L4. Statystyki dają do myślenia

ZUS wskazuje też na gwałtowny wzrost liczby L4 z powodu zaburzeń psychicznych. Coraz częściej sięgamy po krótkoterminowe zwolnienia – wynika z najnowszego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

7,1 mln Polaków na L4. Chorujemy tyle samo, ale dłużej

W 2024 r. 7,1 mln ubezpieczonych w ZUS skorzystało przynajmniej raz z zaświadczenia lekarskiego. W porównaniu do 2023 r. to niewielka zmiana – spadek o zaledwie 0,1 proc. Mimo to, łączny czas niezdolności do pracy wydłużył się i przekroczył 290 mln dni. To o 2,8 mln więcej niż rok wcześniej.

Więcej krótkich zwolnień, zwłaszcza jednodniowych

Coraz większy udział mają krótkoterminowe zwolnienia – do 5 dni. Ich liczba wyniosła 9,5 mln, z czego aż 1,7 mln stanowiły zaświadczenia jednodniowe. Średnia długość zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby własnej wyniosła 10,83 dnia, a przeciętna liczba dni chorobowych na osobę to 33,6 dnia.

L4 z powodu problemów psychicznych. Lawinowy wzrost

W ciągu ostatnich sześciu lat liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wzrosła o ponad 50 proc. Jak podaje ZUS, w 2019 r. wystawiono 1 162,1 tys. takich zaświadczeń lekarskich, co przełożyło się na 20 203,9 tys. dni absencji. Dla porównania, w 2024 r. liczba ta wyniosła już 1 604,8 tys. zaświadczeń i aż 30 331,2 tys. dni niezdolności do pracy. Oznacza to wzrost o 38,1 proc. w liczbie wystawionych zwolnień i aż o 50,1 proc. w liczbie dni absencji.

Z danych wynika również, że najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową pozostaje reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43), która odpowiadała za 35,3 proc. wszystkich zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych. Wzrost liczby L4 z tej kategorii wyniósł 18,6 proc. rok do roku, a związana z tym liczba dni niezdolności do pracy wzrosła aż o 21,6 proc. Najwyższy odsetek dni absencji z tego powodu odnotowano w grupie wiekowej 30–39 lat – aż 30,2 proc.

Kto najczęściej korzysta z L4?

Najwięcej zwolnień wystawiono osobom w wieku 40–44 lata, stanowiącym 13,7 proc. ogółu. Wysoki udział miały też osoby w przedziale wiekowym 35–39 lat (13,3 proc.). Kobiety częściej niż mężczyźni przebywają na L4, zwłaszcza w związku z ciążą.

Krztusiec z rekordowym wzrostem zachorowań

ZUS zwrócił uwagę na ponad 30-krotny wzrost liczby zwolnień spowodowanych krztuścem. W 2024 r. wystawiono 5,6 tys. takich zaświadczeń, co przełożyło się na 43,1 tys. dni absencji – w większości dotyczyły one kobiet.

