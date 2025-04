Inwestycja Nordspace pod Warszawą. Pierwszy inteligentny park biznesowy SBU w Polsce

– Smart Business Unit (SBU) – to może być nowy standard na rynku nieruchomości komercyjnych – uważają eksperci z Nordspace. Zwracają uwagę, że to w krajach bałtyckich właśnie ten format rewolucjonizuje rynek lokali do wynajęcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Teraz będzie można przetestować go również w Polsce. W Jawczycach pod Warszawą powstaje pierwszy w kraju inteligentny park biznesowy SBU. Inwestycja realizowana jest przez Nordspace – litewski fundusz inwestycyjny specjalizujący się w elastycznych nieruchomościach komercyjnych.

Park biznesowy Nordspace pod Warszawą

Podwarszawska inwestycja stanowi debiut Nordspace na polskim rynku. Zautomatyzowany park biznesowy będzie składał się z 85 lokali o powierzchni od 40 do 122 m kw. Otwarcie obiektu planowane jest na najbliższe miesiące, jednak już teraz blisko 40 proc. powierzchni zostało wynajęte. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się najmniejsze lokale – niemal wszystkie o metrażu 40 m kw. zostały już zarezerwowane.

– Nie chcemy jedynie wynajmować przestrzeni. Chcemy stworzyć środowisko, które ułatwia rozwój biznesu mikro- i małego biznesu – mówi Albert Lis, country manager Nordspace w Polsce.

Jak podkreśla, przewagą funduszu jest możliwość dostarczenia przedsiębiorcom narzędzi, które dotychczas były dostępne wyłącznie dla dużych graczy.

Podwarszawski Nordspace to dopiero początek

W ostatnich miesiącach firma pozyskała cztery kolejne działki pod budowę parków – trzy w Warszawie i jedną w Poznaniu. Przedstawiciele Nordspace deklarują chęć dalszej ekspansji i aktywnie poszukują nowych lokalizacji pod kolejne inwestycje. Jak podkreślają, to także szansa dla właścicieli gruntów.

Mniej pustostanów, więcej renegocjacji. Najświeższe dane z rynku biurowego

Czym jest rynek SBU?

Rynek Smart Business Unit w Polsce dopiero się kształtuje, ale wykazuje duży potencjał. Rosnące potrzeby mikro- i małych firm oraz dynamiczny rozwój e-commerce sprawiają, że kompaktowe, elastyczne przestrzenie biznesowe stają się coraz bardziej poszukiwane. Inwestycje takie jak inteligentny park Nordspace pod Warszawą pokazują, że ten segment znajduje swoje miejsce na rynku nieruchomości komercyjnych.

Poznański gigant AND2 z nowymi najemcami. Co to oznacza dla lokalnego rynku?

Boom na mieszkania bez wkładu własnego. Sprawdź, gdzie znajdziesz najwięcej ofert