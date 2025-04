Zdrowie ważniejsze niż podwyżka? Ten benefit pracowniczy wygrywa

Dwa raporty i dwa istotne wnioski. Po pierwsze, prawie 60 proc. pracowników wskazuje prywatną opiekę medyczną jako najbardziej pożądane świadczenie. Po drugie, połowa kadry zarządzającej uważa, że do 2040 roku co czwarta konsultacja lekarska będzie odbywać się online. Wniosek nasuwa się sam.

Prywatna opieka medyczna najbardziej pożądanym benefitem pracowniczym

Z raportu Sedlak & Sedlak wynika, że aż 57 proc. pracowników wskazuje prywatną opiekę medyczną jako najbardziej pożądane świadczenie. Co więcej, inne badania (Enel-med) pokazują, jak bardzo jest to benefit „must-have”: 62 proc. pracowników deklaruje, że nie wyobraża sobie rezygnacji z prywatnej opieki medycznej, a ponad połowa wolałaby lepszy pakiet medyczny zamiast podwyżki o równoważnej wartości.

– Telemedycyna wchodzi dziś w zakres prywatnej opieki medycznej, często jako uzupełnienie tradycyjnych konsultacji, np. w formie e-wizyt czy e-porad — mówi Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment. — Z rozwiązania korzystają bardzo różne grupy pracowników — nie widzimy tu wyraźnych ograniczeń związanych z wiekiem, płcią czy branżą. Telemedycyna sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy potrzebna jest szybka konsultacja przy nieplanowanej dolegliwości. Na pewno ułatwia i przyspiesza uzyskanie poświadczenia o czasowej niezdolności do pracy – dodaje.

Telemedycyna a przyszłość benefitów zdrowotnych

Z raportu Deloitte „The Future of Health” wynika, że połowa kadry zarządzającej uważa, że do 2040 roku co czwarta konsultacja lekarska będzie odbywać się online. Już pandemia pokazała, że telemedycyna może być równie skuteczna jak tradycyjna wizyta. Wtedy to 80 proc. konsultacji medycznych odbywało się w formie zdalnej. Z danych NFZ wynika, że niemal 92 proc. badanych zadeklarowało, że teleporada wystarczyła, by ich problem zdrowotny został rozwiązany.

– Pandemia przyzwyczaiła ludzi do zdalnej formy kontaktu z lekarzem i pokazała, że telemedycyna może być naprawdę skuteczna. Dziś, kiedy większość pacjentów ma już pozytywne doświadczenia z konsultacjami online, widzimy, że telemedycyna staje się codziennym rozwiązaniem, które znacząco ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej. Dzięki niej pacjenci mogą szybko uzyskać pomoc w nagłych przypadkach, co ma szczególne znaczenie w przypadku chorób sezonowych, takich jak grypa czy przeziębienia – mówi Maciej Mazurek, założyciel Radamed.

