W końcu się doczekają. Nowe połączenia kolejowe, których brakowało od lat

Już w połowie czerwca pasażerowie skorzystają z reaktywowanej linii Orzesze Jaśkowice – Tychy, a jesienią planowane jest bezpośrednie połączenie z Częstochowy do Krakowa, omijające Katowice.

Reaktywacja linii Orzesze Jaśkowice – Tychy

Po latach starań mieszkańców i władz samorządowych, linia kolejowa nr 169 zostanie ponownie uruchomiona. Prezes Kolei Śląskich, Krzysztof Klimosz, potwierdził, że od czerwca pasażerowie będą mogli korzystać z bezpośredniego połączenia między Orzeszem Jaśkowicami a Tychami. Nowy rozkład jazdy uwzględniający to połączenie zostanie opublikowany w najbliższych tygodniach.

Nowa trasa Częstochowa – Kraków

Jesienią Koleje Śląskie planują uruchomić nowe połączenie kolejowe z Częstochowy do Krakowa, które ominie Katowice, gdzie trwają prace modernizacyjne węzła kolejowego. Trasa przebiegać będzie przez Zagłębie, co pozwoli na szybsze i bardziej komfortowe podróże między tymi miastami.

Lepsze skomunikowanie lotniska w Pyrzowicach

Od 10 grudnia 2023 r. lotnisko w Pyrzowicach zyskało połączenie kolejowe, co znacząco poprawiło dostępność tego portu lotniczego. W ciągu pierwszych trzech tygodni funkcjonowania nowej trasy, z usług przewoźnika skorzystało blisko 25 tys. pasażerów. Koleje Śląskie analizują obecnie możliwości rozszerzenia siatki połączeń do lotniska, nie ograniczając się tylko do Tarnowskich Gór.

Nowoczesny tabor dla pasażerów

W ramach modernizacji floty, Koleje Śląskie wprowadziły już trzy nowe pociągi na swoje trasy. Do końca roku planowane jest uruchomienie kolejnych ośmiu nowoczesnych składów, co ma na celu zwiększenie komfortu podróży i poprawę punktualności przewozów.

Dzięki tym inwestycjom, Koleje Śląskie umacniają swoją pozycję jako kluczowy przewoźnik regionalny, oferując pasażerom coraz lepsze warunki podróży i nowe możliwości komunikacyjne.

