Ceny prądu w górę. Sprawdź, ile dopłacisz od lipca

Od 1 lipca 2025 roku na rachunki za prąd powróci opłata mocowa, która była zawieszona przez ostatnie sześć miesięcy. Przepisy tymczasowo znoszące ten koszt tracą właśnie moc, co w praktyce oznacza wyższe rachunki dla gospodarstw domowych – nawet o kilkanaście złotych miesięcznie.

Opłata mocowa

Opłata mocowa funkcjonuje w Polsce od 2021 roku. Jej celem jest finansowanie tzw. rynku mocy, który zapewnia gotowość części bloków energetycznych do natychmiastowego uruchomienia w sytuacjach kryzysowych – na przykład w przypadku awarii systemu lub nagłego wzrostu zapotrzebowania na energię. Utrzymywanie tej rezerwy generuje koszty, które są pokrywane właśnie z opłaty mocowej.

Zgodnie z obowiązującymi stawkami, wysokość opłaty zależy od rocznego zużycia prądu. Gospodarstwa domowe, które rocznie zużywają od 500 do 1200 kilowatogodzin, zapłacą 6,86 zł netto miesięcznie. Najwięcej osób – zużywających od 1200 do 2800 kWh – zapłaci 11,14 zł netto, co oznacza 13,70 zł brutto. Im większe zużycie, tym wyższa opłata.

Zamrożone ceny

Choć opłata mocowa wraca, sama cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nadal pozostaje zamrożona i nie zmieni się do końca września. Dopiero po tym terminie poznamy nową taryfę, którą ogłosi Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z oczekiwaniami polityków oraz wielu ekspertów, nowa stawka może być niższa od obecnie obowiązującej ceny maksymalnej, co miałoby zapobiec kolejnym podwyżkom.

Mimo to, wznowienie opłaty mocowej już teraz przełoży się na wyższe miesięczne koszty energii dla większości gospodarstw. Przypomnijmy, że decyzja o jej zawieszeniu obowiązywała od stycznia, co przez pół roku oznaczało niższe rachunki. Teraz ten okres dobiega końca i konsumenci ponownie odczują w portfelach koszty związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

