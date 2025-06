Misy i wazony z PRL jak złoto! Kolekcjonerzy płacą fortunę

Kryształy z czasów PRL, niegdyś obecne niemal w każdym polskim domu, przeżywają dziś drugą młodość. W 2025 roku ich wartość na rynku kolekcjonerskim znacząco wzrosła. Przedmioty te, kiedyś użytkowe, teraz stanowią pożądane dzieła sztuki użytkowej, chętnie poszukiwane przez kolekcjonerów i miłośników stylu retro.

Kryształy z PRL

W XX wieku kryształowe naczynia, wazony, misy czy kieliszki zdobiły półki meblościanek i stoły podczas uroczystości. Dziś ich wyjątkowe wzornictwo oraz kunszt wykonania zyskały nowe uznanie. Wzrost zainteresowania stylem vintage i rosnąca nostalgia za estetyką PRL sprawiają, że kryształy z tego okresu stały się nie tylko elementem dekoracyjnym, ale również inwestycyjnym.

Szczególną wartość mają wyroby pochodzące z renomowanych hut, takich jak Huta Szkła Kryształowego Julia z Piechowic, słynąca z eleganckich naczyń i dekoracji, czy Huta „Ząbkowice” z Dąbrowy Górniczej – jeden z największych producentów szkła w Polsce. Wysoko cenione są również barwne wyroby Huty „Irena” z Inowrocławia.

Na wartość kryształów wpływa kilka czynników. Kluczowe znaczenie mają: stan zachowania, kompletność zestawu, unikalność wzoru, producent oraz poziom zdobień. Przedmioty bez uszkodzeń i z pełnych serii są znacznie droższe niż pojedyncze elementy. Bogato zdobione formy osiągają wyższe ceny niż proste, minimalistyczne egzemplarze.

Ile kosztują kryształy?

W 2024 roku ceny były mocno zróżnicowane. Komplet sześciu kieliszków kosztował od 150 zł do nawet 1000 zł. Karafki osiągały ceny od 100 zł do 1500 zł, a misy i patery – od 200 zł do 800 zł. Najdroższe okazy to wazony z ręcznymi zdobieniami – ich wartość mogła sięgać nawet 8000 zł.

Coraz trudniej znaleźć dobrze zachowane kryształy z minionej epoki, ponieważ wiele z nich uległo zniszczeniu. To właśnie ich rzadkość, jakość wykonania i sentyment do czasów PRL sprawiają, że stają się one dziś wyjątkowo cenne. W 2025 roku moda na kryształy PRL trwa nadal – zarówno na aukcjach internetowych, jak i wśród pasjonatów wnętrz w stylu retro.

