Rewolucja w 800 plus? Rząd podaje termin

„Jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz zachować ciągłość wypłaty 800 plus? Pamiętaj o złożeniu wniosku na nowy okres świadczeniowy do 30 kwietnia br”. – przypomina w poście na platformie X Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Tymczasem wielu rodziców, mimo złożenia wniosku, może nie otrzymać świadczenia.

Zmiany w 800 plus – rząd podaje termin

– W MSWiA przygotowywany jest projekt zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Będzie obejmował również zmiany w dostępie do świadczenia 800 plus przez obcokrajowców – pisze dziś „Onet”, powołując się na informacje uzyskane z resortu pracy.

– Trwają ostatnie analizy i konsultacje wewnętrzne nad ostatecznym brzmieniem przepisów – podaje "Fakt".

Obydwa źródła podkreślają, że projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych już w kwietniu, czyli jeszcze przed wyborami prezydenckimi.

800 plus – zapowiedzi zmian

Przypomnij, że już pod koniec stycznia premier Donald Tusk wyraził poparcie dla propozycji zmian w świadczeniu, przedstawionej przez Rafała Trzaskowskiego.

"Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak" – napisał wówczas premier w mediach społecznościowych.

800 plus po nowemu już obowiązuje

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce weszła w życie w połowie 2024 roku, wprowadzając nowe zasady dotyczące edukacji i świadczeń socjalnych.

Od września obowiązek nauki w polskich placówkach oświatowych został rozszerzony na wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające na terenie Polski. Dotyczy to zarówno zerówek, jak i szkół podstawowych oraz średnich. Uczęszczanie do polskiej szkoły stało się warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z programów 800 plus oraz Dobry Start.

Przepisy przewidują jednak jeden wyjątek – uczniowie najstarszych klas w szkołach funkcjonujących według ukraińskiego systemu edukacji mogą kontynuować naukę online i nie muszą zapisywać się do polskich szkół.

