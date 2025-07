Ile mamy odłożone na czarną godzinę? Wyniki mogą zaskakiwać

Wyniki badania Quality Watch dla BIG InfoMonitor pokazują, że choć 83 proc. Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, to są one na tyle niewielkie, że tylko co trzecia osoba (33 proc.) utrzymałaby się dzięki nim maksymalnie przez miesiąc. Nieco mniej, bo 26 proc. zgromadziło środki, które pozwoliłyby w razie utraty dochodu przetrwać bez pracy ponad pół roku. Brak oszczędności zadeklarowało 17 proc. Polaków.

Oszczędności Polaków

Powyższe wyniki – jak podkreślają twórcy badania – są porównywalne do tych z ostatnich dwóch lat. Nieznacznie maleje odsetek osób nieposiadających żadnych oszczędności, ale trudno jeszcze mówić o stałym trendzie.

– Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w czerwcu wyniosło 8 800 zł brutto, czyli około 6 330 zł netto. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej to 6 883 zł brutto, czyli 4 645 zł netto. Oznacza to, że połowa zatrudnionych osób zarabiała nie więcej niż ta kwota, a druga połowa nie mniej. Bufor bezpieczeństwa finansowego definiujemy jako krotność wynagrodzeń netto, które mamy odłożone. Najczęściej jest to wartość 6 miesięcznych wynagrodzeń netto. Gdy więc przyjmiemy medianę wynagrodzeń, to wielkość bufora wynosi około 27 870 zł. Z wyników badania wynika, że 4 na 10 Polaków ma zgromadzone oszczędności na poziomie tego bufora, czyli posiada bezpieczeństwo finansowe – tłumaczy dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Z badania wynika, że znacznie rzadziej oszczędności posiadają osoby poniżej 25 lat, co nie zaskakuje, gdyż część osób w tym wieku nie posiada jeszcze stałych dochodów i jest wspieranych przez rodziców. W starszych grupach wiekowych różnice są minimalne – mieszczą się w przedziale 80-87 proc. Zauważalny jest wzrost odsetka osób, których oszczędności pozwalają utrzymać się dłużej niż rok – od 8 proc. w najmłodszej grupie wiekowej, do 19 proc. wśród osób 65 plus. W tych samych grupach, odsetek osób, których oszczędności wystarczą na nie więcej jak miesiąc, spada z 26 proc. w grupie najmłodszej do 10 proc. wśród seniorów.

Ile mamy odłożone?

Jeśli mamy oszczędności, to w jakich kwotach? Tu mamy do czynienia z dość dużym zróżnicowaniem. Okazuje się, że największa grupa zgromadziła rezerwę finansową w przedziale od 10 do 30 tys. zł (18 proc.). Oszczędności w przedziale 5-10 tys. zł ma 15 proc. respondentów. Taki sam odsetek twierdzi, że ma odłożone więcej niż 100 tys. zł.

Badanie „Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków” zrealizowane przez Quality Watch metodą CAWI na próbie 1098 dorosłych Polaków, 27-29 czerwca 2025 rok.

