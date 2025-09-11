Tych monet już w Polsce nie zobaczymy? Jest petycja

Być może nie usłyszymy już w sklepie: „mogę być winna grosik?". Na biurko prezydenta trafiła petycja, której autorzy domagają się likwidacji monet o nominałach 1 gr i 2 gr. W ich ocenie grosiki mają znikomą wartość nabywczą, a generują istotne koszty produkcji i problemy logistyczne.

– Koszt wytworzenia tych moment wielokrotnie przewyższa ich wartość nominalną. Utrzymywanie emisji i obiegu tych nominałów jest nieefektywne ekonomiczne i uciążliwe zarówno dla sprzedawców, jak i klientów – czytamy w petycji, której treść przytacza „Gazeta Wyborcza".

Koniec grosików w Polsce

Wycofanie groszówek miałoby skrócić czas obsługi kasowej, uprościć rozliczenia gotówkowe, ograniczyć koszty emisji.

Jak podaje gazeta, twórcy petycji proponują również utworzenie Funduszu Społecznych Zaokrągleń, z którego środki przekazywane byłyby na wspieranie rozwoju „społeczeństwa obywatelskiego i solidarności społecznej". Fundusz miałby zostać zasilony kwotą uzyskaną z przetopienia grosików, ale też nadwyżką wynikającą z zaokrągleń.

Autorzy propnują następujący schemat: jeśli kwotę trzeba zaokrąglić w górę, czyli np. z 3,99 zł zrobić 4 zł, to nadwyżkę miałby płacić konsument, jeśli trzeba byłoby zaokrąglić w dół np. 3,32 do 3,30 zł, wówczas obciążałoby to przedsiębiorcę. Nadwyżkę uzyskaną od konsumenta przedsiębiorcy mieliby przeznaczać właśnie na nowy fundusz.

Na pozbycie się grosików Polacy mieliby pół roku od wejścia w życie ustawy.

Twórcy petycji zwracają uwagę, że wiele krajów zrezygnowało już z monet o małych nominałach. Finlandia zrobiła to w 2002 roku, Irlandia w 2015 roku, Włochy w 2018 roku, a Belgia w 2019 roku. Dyskusja na ten temat nie toczy się jedynie w Europie. Na początku tego roku prezydent USA Donald Trump polecił Departamentowi Skarbu zaprzestanie bicia nowych monet jednocentowych. – Wyprodukowanie 1 centa kosztuje co najmniej dwa razy tyle. Zbyt długo Stany Zjednoczone biły monety, które dosłownie kosztowały nas więcej niż 2 centy. To jest takie marnotrawstwo! – stwierdził gospodarz Białego Domu.

