Zamiast przelewów – walizki pieniędzy. Rosja dostaje obcą walutę za broń

Rosyjski przemysł zbrojeniowy, mimo sankcji, wciąż otrzymuje płatności w walutach obcych. Jednak zamiast przelewów bankowych, do Rosoboroneksportu – państwowego eksportera broni – trafiają worki i paczki z banknotami. Analizy danych celnych przeprowadzone przez portal Nordsint wskazują, że od 2022 roku rosyjskie firmy zbrojeniowe przyjęły już ponad tonę gotówki w dolarach i euro.

Gotówka za broń

Gotówkę dostarczają ministerstwa obrony z różnych państw. Wśród nich znalazła się także Turecka Agencja Przemysłu Obronnego, mimo że Turcja należy do NATO. Do Rosji wysłała ona partię banknotów o równowartości 5 mln dolarów, ważącą 23,4 kg. Nie podano, w jakiej walucie były te pieniądze, lecz eksperci sugerują, że mogły to być banknoty o wysokich nominałach, np. 200 lub 500 euro. Już w 2024 roku Reuters donosił, że Turcja stała się centrum importu banknotów do Rosji, pomimo zakazu wynikającego z sankcji Zachodu.

Kolejnym źródłem gotówki jest Myanmar. Tamtejsza agencja obrony w zamian za części lotnicze i dokumentację techniczną przesłała do Rosji znaczną sumę w banknotach. W październiku 2023 roku Rosoboroneksport odebrał paczkę o wadze 492,5 kg, opisaną jako „prawny środek płatniczy” o wartości 50 mln dolarów. Waga odpowiadałaby banknotom 100-dolarowym.

Również Turkmenistan przesyłał gotówkę do rosyjskich koncernów zbrojeniowych. Firma Motor, zajmująca się naprawą silników śmigłowców, otrzymała 10 kg banknotów w euro oraz niewielką partię monet. Z kolei Gidroawiasalon LLC, spółka zależna Beriev Airlines, dostała od turkmeńskiego ministerstwa obrony 74 kg banknotów o wartości 35 mln dolarów oraz dodatkową przesyłkę opisaną jako „monety z metali nieszlachetnych”. Turkmenistan przekazał także mniejszą paczkę z banknotami o wartości 110 tys. jednostek w nieokreślonej walucie.

Afryka płaci

Znaczące dostawy gotówki pochodziły także z Afryki. Na czele listy znajduje się Rwanda, zadłużona wobec Moskwy. Według publikacji „Werstka”, w styczniu 2024 roku Rosoboroneksport otrzymał 29,1 mln dolarów w banknotach studolarowych z tamtejszego ministerstwa obrony. Dane celne wskazują, że Rwanda wcześniej przesłała inne paczki – 28 września 2023 roku do Rosji dotarła dostawa o wadze 327,6 kg, która najprawdopodobniej również zawierała dolary.

Łącznie od początku wojny Rosja zgromadziła w ten sposób ponad tonę obcej waluty, omijając w ten sposób sankcje, które blokują oficjalne płatności bankowe.

