Polacy coraz częściej oszczędzają w ten sposób na emeryturę. Wyraźny wzrost

– Tylko przez pierwsze pół roku wartość środków w IKZE wzrosła o ponad 2 mld zł. Rośnie również liczba osób, które przy pomocy IKZE oszczędzają – informuje „Gazeta Wyborcza".

Z przytoczonych przez dziennik danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że wartość aktywów IKZE na koniec czerwca br. wyniosła 14,31 mld zł, podczas gdy na początku roku było to 12,11 mld zł, a jeszcze dwa lata wcześniej – 6,6 mld zł.

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to jedno z trzech rozwiązań przewidzianych w ramach indywidualnych form budowania oszczędności na emeryturę w Polsce. Pozostałe to IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i obowiązujące od 2023 roku OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, tzw. emerytura europejska). Oszczędzający mogą posiadać każdą z tych form. Równolegle istnieje możliwość oszczędzania w w PPK (Pracownicze Programy Kapitałowe) oraz PPE (Pracownicze Programy Emerytalne).

Co przyciąga Polaków do IKZE? „Wyborcza" zwraca uwagę na zastosowanie preferencji podatkowej polegającej na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto. W przypadku wypłaty środków z IKZE wypłaty są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10 proc.

W ramach IKZE częściej oszczędzają mężczyźni – w czerwcu było ich niemal 326 tys. W połowie roku liczba kobiet posiadających IKZE wyniosła blisko 290 tys. Pod koniec 2024 roku było to odpowiednio 313 tys. i 280 tys., co pokazuje, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wyraźnie wzrosła zarówno liczba mężczyzn, jak i kobiet posiadających IKZE. W pierwszej połowie tego roku wpłat na IKZE dokonało niespełna 280 tys. osób.

