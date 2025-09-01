Pierwsze wypłaty 14. emerytur już za nami. Ponad 900 mln zł

Ruszyły tegoroczne wypłaty 14. emerytur. Świadczenie to przyznawane jest seniorom od 2021 roku. Wypłacane jest ono z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień, zgodnie ze stałym harmonogramem płatności. „Czternastka" jest wypłacana z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków.

Terminy płatności emerytur i rent to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Osoby, które dostają emerytury i renty do 1. dnia miesiąca, mogły otrzymać 14. emeryturę już pod koniec sierpnia, a to dlatego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazuje pieniądze do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ponad pół miliona emerytów już z 14. emeryturą

ZUS podał, że w pierwszym terminie „czternastkę" otrzymało 674,1 tys. osób na łączną kwotę ponad 991,2 mln zł.

W tym roku 14. emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na taką kwotę. Otrzymają ją osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę". ZUS nie przyzna jednak „czternastki", jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł. W praktyce oznacza to, że na świadczenie nie załapią się seniorzy z emeryturą powyżej 4728,91 zł brutto.

Na „czternastkę" nie mogą liczyć również osoby, które na dzień 31 sierpnia miały zawieszoną wypłatę emerytury albo renty, np. dlatego, że przekroczyły limit dorabiania.

Z przeprowadzonego w połowie zeszłego roku sondażu pracowni SW Research dla „Wprost" wynika, że niemal 60 proc. Polaków sprzeciwia się likwidacji 13. i 14. emerytury. Zniesienia świadczeń chce jedynie 20 proc. ankietowanych, a niemal 21 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

