Dziś rusza nowa tura bonu turystycznego. Warto się pospieszyć

Wiosną tego roku województwo podlaskie reaktywowało bon turystyczny, świadczenie funkcjonujące w skali ogólnopolskiej w latach 2020-2023. Ma ono na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora turystyki, który ucierpiał przez trwający od 2021 roku kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią, a wcześniej dotknęły go restrykcje wprowadzone w związku pandemią.

Obsługą świadczenia zajmuje się Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT). Swoje obiekty zgłosiło ok. 600 przedsiębiorców z branży turystycznej.

Podlaski Bon Turystyczny. Dziś rusza nowa tura

Pierwsza tura Podlaskiego Bonu Turystycznego wystartowała 20 kwietnia. Zainteresowanie było tak wielkie, że już pierwszego dnia zamknięto przyjmowanie wniosków na dofinansowanie noclegów w województwie podlaskim w kwietniu i maju. Druga odsłona, która obehmowała wakacyjne miesiące ruszyła 1 czerwca. W tej edycji bon okazał się jeszcze większym hitem, przewidzianą pulę zniżkową wyczerpano w zaledwie 2,5 minuty. 1 września, czyli dziś zostanie uruchomiona kolejna tura. W przedziale czasowym, od 12.00 do 13.00 będzie będzie można wygenerować Podlaski Bon Turystyczny w ramach trzeciej edycji.

Osoby zainteresowane świadczeniem nie powinny zwlekać ze zgłoszeniem, gdyż – choć wakacje już za nami – i tym razem zainteresowanie może być ogromne.

W najnowszej odsłonie bonu przewidziano zmiany. Tym razem obowiązuje jedna kwota dofinansowania – 300 zł, bez względu na kategorię obiektu noclegowego. Wcześniej kwota dopłaty była uzależniona od standardu obiektu – od 200 zł w pokojach gościnnych do 400 zł w hotelach 3–5-gwiazdkowych. Inna zmiana ma związek z faktem, iż tym razem z bonu będą mogli skorzystać również mieszkańcy Podlasia, którzy we wcześniejszych edycjach byli wykluczeni.

Jak podaje Gazeta.pl, pula środków przeznaczona na najnowszą odsłonę bonu wynosi łącznie 2,3 mln zł – po 600 tys. zł na wrzesień i październik, 250 tys. zł na listopad oraz 350 tys. zł na grudzień.

Portal zwraca uwagę, że jeszcze w tym miesiącu bon turystyczny uruchomi województwo warmińsko-mazurskie. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec września.

Z przeprowadzonego tuż przed wakacjami sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że 45,7 proc. Polaków chce reaktywacji bonu turystycznego w skali ogólnopolskiej. Nieco mniej, bo 40,3 proc. badanych jest przeciwnego zdania, a 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

