Trzy świadczenia do wzięcia. Masz czas tylko do końca sierpnia

Rodziny korzystające ze wsparcia socjalnego powinny zwrócić uwagę na zbliżający się termin. Do końca sierpnia 2025 r. można złożyć wnioski o trzy kluczowe świadczenia: zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 300 zł w ramach programu „Dobry Start”. Termin ten ma duże znaczenie dla utrzymania ciągłości wypłat i szybszego otrzymania środków.

Zasiłek rodzinny i dodatki

Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, faktycznym oraz uczącym się osobom, które utraciły wsparcie rodziców. Jego wysokość zależy od wieku dziecka i wynosi: 95 zł na dziecko do 5 lat, 124 zł w wieku 6–18 lat oraz 135 zł w wieku 18–24 lat. Zasiłek przysługuje do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 21 lat, a nawet do 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Prawo do świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego – maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością 764 zł. Funkcjonuje także zasada „złotówka za złotówkę”. Złożenie wniosku do 31 sierpnia 2025 r. gwarantuje wypłatę od początku nowego okresu zasiłkowego, który potrwa od 1 listopada 2025 r. do 31 października 2026 r.

Fundusz alimentacyjny

O świadczenia mogą ubiegać się osoby, które mają zasądzone alimenty, lecz ich egzekucja jest bezskuteczna. Wypłata przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 lat. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością świadczenie może być przyznane bezterminowo.

Wysokość wsparcia to równowartość zasądzonych alimentów, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie. Obowiązuje kryterium dochodowe – 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Złożenie wniosku do końca sierpnia zapewnia wypłatę za październik najpóźniej do 31 października.

Dobry Start 300+

Świadczenie w wysokości 300 zł raz w roku przysługuje wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny – bez względu na dochody. Obejmuje dzieci i młodzież do 20. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności – do 24 lat.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość internetową. Termin upływa 30 listopada 2025 r., jednak wnioski złożone do 31 sierpnia gwarantują wypłatę świadczenia najpóźniej do końca września.

Czytaj też:

1 września rusza nowa tura bonu turystycznego. Spore zmianyCzytaj też:

Co dalej z Ukraińcami w Polsce? Rząd pracuje nad ustawą po wecie Nawrockiego