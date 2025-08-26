1 września rusza nowa tura bonu turystycznego. Spore zmiany

Wiosną tego roku województwo podlaskie reaktywowało bon turystyczny, świadczenie funkcjonujące w skali ogólnopolskiej w latach 2020-2023. Ma ono na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora turystyki, który ucierpiał przez trwający od 2021 roku kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią, a wcześniej dotknęły go restrykcje wprowadzone w związku pandemią.

Obsługą świadczenia zajmuje się Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT). Swoje obiekty zgłosiło ok. 600 przedsiębiorców z branży turystycznej. Zweryfikowane obiekty podzielono na trzy typy:

Typ 1 to głównie kempingi, pola namiotowe, hostele, schroniska, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne (268 zgłoszeń),

Typ 2 to hotele 1 i 2 gwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy na wyłączność (241 zgłoszeń),

Typ 3 to hotele od trzech do pięciu gwiazdek (36 zgłoszeń).

Pierwsza edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego wystartowała 20 kwietnia. Zainteresowanie okazało się ogromne. Już pierwszego dnia zamknięto przyjmowanie wniosków na dofinansowanie noclegów w województwie podlaskim w kwietniu i maju. Druga tura – obejmująca wakacyjne miesiące – ruszyła 1 czerwca. W tej edycji bon okazał się jeszcze większym hitem, przewidzianą pulę zniżkową wyczerpano w zaledwie 2,5 minuty.

Bon turystyczny. 1 września rusza nowa tura

Samorząd województwa podlaskiego zapowiada trzecią edycję Podlaskiego Bonu Turystycznego, która zostanie uruchomiona 1 września. Będzie ona się nieco różnić od wcześniejszych tur. Dotychczas kwota dopłaty była uzależniona od standardu obiektu (od 200 zł w pokojach gościnnych do 400 zł w hotelach 3–5-gwiazdkowych). Tym razem, wszyscy otrzymają 300 zł, niezależnie od wybranego miejsca noclegu.

– Zmiana, która zachodzi w tej edycji dotyczy tego, że dofinansowanie jest w kwocie stałej, bez względu na to, czy śpimy w hotelu, w pensjonacie czy innym noclegu – podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, cytowany przez radiobialystok.pl.

Z bonu będą mogli skorzystać również mieszkańcy Podlasia, którzy we wcześniejszych edycjach byli wykluczeni.

Z przeprowadzonego niedługo przed wakacjami sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że 45,7 proc. Polaków chce reaktywacji bonu turystycznego w skali ogólnopolskiej. Nieco mniej, bo 40,3 proc. badanych jest przeciwnego zdania, a 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Na Podlasiu szykuje się prawdziwy hit. Tym razem nie chodzi o bonyCzytaj też:

We wrześniu wypłata nowego świadczenia. Ponad 4 tys. zł. ZUS przy okazji ostrzega przed oszustami