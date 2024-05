Bon turystyczny do reaktywacji? Polacy podzieleni

Jeszcze rok temu w długi majowy weekend istniała możliwość wykorzystania bonu turystycznego. Co prawda świadczenie funkcjonowało do końca marca 2023 roku, ale nic nie stało na przeszkodzie, by opłacić nim w tamtym czasie np. zaliczkę za majówkowy nocleg. W tym roku takiej możliwości nie ma i wszystko wskazuje na to, że z bonu w wysokości 500 zł nie skorzystamy nie tylko w majówkę, ale i w najbliższe wakacje czy ferie zimowe. Reaktywację świadczenia wykluczył niedawno minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Polityk przypomniał, że było to narzędzie zastosowane w pandemii, jako tarcza dla branży turystycznej.

– Państwo wydało na to grube miliardy złotych. Dzisiaj nie ma powodu, by do niego wracać – powiedział szef resortu sportu i turystyki. – Turystyka się odbiła, hotele są pełne, a branża turystyczna ma coraz lepsze wyniki – dodał.

Podobnej odpowiedzi udzieliło nam biuro prasowe resortu sportu i turystyki, gdy w połowie lutego pytaliśmy o ewentualny powrót świadczenia. – Uruchomienie projektu Polski Bon Turystyczny nastąpiło w sytuacji rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 i miało na celu umożliwienie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach oferty turystyki krajowej, a jednocześnie wsparcie przedsiębiorców turystycznych w trudnym pandemicznym okresie. Czas ograniczeń covidowych w prowadzeniu działalności gospodarczej zakończył się, a program PBT obowiązywał od lipca 2020 r. do końca marca 2023 r. –podało „Wprost" biuro prasowe Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czy rząd powinien reaktywować bon turystyczny?

Czy reaktywacji bonu turystycznego oczekują Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost". Okazuje się, że jesteśmy w tej sprawie podzieleni. Na pytanie: „Czy rząd powinien reaktywować bon turystyczny 500 plus", twierdząco odpowiedziało 45,7 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 40,3 proc. jest jednak przeciwnego zdania, a 14 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Z badania wynika, że za reaktywacją bonu turystycznego najczęściej opowiadają się najmłodsi respondenci, w wieku 18-24 lata (52,9 proc.). Najbardziej sceptyczni są natomiast najstarsi badani, w wieku 50 plus, wśród których powrotu świadczenia chce 40,5 proc. ankietowanych, podczas gdy niespełna 42 proc. jest temu przeciwna.