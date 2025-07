Polacy mniej inwestują w termomodernizację. Popularność ulgi spada

W 2024 r., czyli w szóstym roku obowiązywania podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, skorzystało z niej o blisko połowę mniej podatników niż w rekordowym roku 2021 – ustalił portal GetHome.pl.

Ministerstwo Finansów podało, że łączna kwota odliczeń z tytułu ulgi termomodernizacyjnej wyniosła w ubiegłym roku 5,5 mld zł, z czego skorzystało 312 tys. podatników. Ekspert portalu GetHome.pl, Marek Wielgo, zauważa jednak, że w ciągu ostatnich trzech lat popularność tej ulgi znacząco spadła.

– W rekordowym do tej pory roku 2021 skorzystało z niej aż 595 tys. podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Wartość odliczeń od podstawy obliczenia podatku wyniosła wówczas 10,4 mld zł. Trzeba jednak uwzględnić to, że samych przedsięwzięć termomodernizacyjnych wspieranych ulgą jest mniej – mówi Wielgo.

Termomodernizacja – jak działa ulga i jak długo można z niej korzystać?

Jak zauważa ekspert, ustawa podatkowa dopuszcza bowiem nawet trzyletni okres realizacji, w którym podatnicy mogą dokonywać odliczeń z tytułu poniesionych wydatków. Ponadto, jeśli kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonywać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

– Warto przypomnieć, że dopuszczalny odpis wydatków na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 53 tys. zł. W przypadku małżeństw limit dotyczy każdego z małżonków odrębnie. Mogą więc w sumie odliczyć nawet 106 tys. zł – wylicza.

Nie dziwi więc, że – jak dowiedział się portal GetHome.pl – Ministerstwo Finansów nie planuje zwiększenia limitu ulgi. W zależności od stawki płaconego podatku podatnik może zaoszczędzić dzięki uldze od ok. 6,4 tys. do blisko 17 tys. zł. Warto wiedzieć, że można odliczyć od dochodu lub przychodu wyłącznie wydatki na materiały, urządzenia i usługi wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju. Od 2025 r. dofinansowaniem i ulgą nie są już objęte zakup i montaż kotłów gazowych oraz olejowych, a także zbiorników na gaz lub olej, przyłącze do sieci gazowej. Do katalogu wydatków premiowanych odpisem podatkowym doszedł zaś zakup i montaż magazynów energii.

– Rzecz jasna wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT. Ponadto podatnik musi je sfinansować z własnej kieszeni lub zaciągnąć na ten cel kredyt. Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze”. Oczywiście korzyści z obu tych form wsparcia nie mogą się dublować – mówi Marek Wielgo.

„Czyste Powietrze” – program uzupełniający ulgę termomodernizacyjną

Jak przypomina ekspert portalu GetHome.pl, program „Czyste Powietrze” działa od września 2018 r. Jednak w listopadzie 2024 r. zawieszono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Na jaw zaczęły wychodzić różnego rodzaju nieprawidłowości, a nawet oszustwa. W zmodyfikowanej formule program zaczął działać od 31 marca 2025 r.

Program „Czyste Powietrze” pozostaje ważnym uzupełnieniem ulgi termomodernizacyjnej. Od jego startu ponad milion właścicieli domów otrzymało wsparcie, a łączna kwota wypłaconych dotacji przekroczyła 16,7 mld zł. Choć NFOŚiGW podkreśla, że zainteresowanie dopłatami jest wciąż duże, w tym roku liczba składanych wniosków spadła, głównie z powodu bardziej restrykcyjnych zasad, w tym obowiązkowego audytu energetycznego.

