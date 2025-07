Nowy hit sprzedaży. Te mieszkania schodzą na pniu

Wiosna 2025 roku przyniosła wyraźny wzrost popytu na tańsze i mniejsze mieszkania deweloperskie w największych miastach Polski. Takie wnioski znalazły się m.in. w ostatnim raporcie Barometr Metrohouse i Credipass z I kwartału 2025 r. Nowsze dane BIG DATA RynekPierwotny.pl pozwalają natomiast sprawdzić, jak w ostatnich kwartałach wyglądał rozkład sprzedanych nowych „M” pod względem metrażu. Co się okazuje? Mniejsze lokale do 40 mkw. zyskały na popularności, co może świadczyć o zmianie preferencji kupujących.

Więcej małych mieszkań w sprzedaży

Eksperci RynekPierwotny.pl podkreślają, że w kwietniu i maju br. udział mieszkań o powierzchni nieprzekraczającej 40 mkw. wyniósł nieco ponad jedną czwartą wszystkich sprzedanych lokali w 10 dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław. To wzrost o około 20 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2024 r.

– W kwietniu i maju nieco skurczył się segment mieszkań liczących 50,1 mkw. – 60,0 mkw. (spadek do 16,8 proc. liczby sprzedanych lokali). Wzrosło natomiast znaczenie rynkowe „M”, które nie są większe niż 40,0 mkw. Takie małe mieszkania wygenerowały aż 30,4 proc. kwietniowej i majowej sprzedaży deweloperów z 10 dużych miast. Co ważne, była to sprzedaż większa o około jedną piątą (w przeliczeniu na miesiąc) względem wyników z IV kwartału 2024 r. – komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Czytaj też:

Polski rynek mieszkaniowy nad przepaścią? Niepokojące dane z rynku

Zmiany na rynku nieruchomości

Dokładna analiza danych z 10 największych polskich miast wskazuje, że struktura sprzedanych mieszkań nie zmieniła się radykalnie, ale zauważalne są subtelne przesunięcia w preferencjach nabywców. Rośnie znaczenie mieszkań mniejszych, co może przekładać się na dalsze dostosowanie oferty deweloperów. Sytuacja ta będzie ważna zarówno dla kupujących, jak i inwestorów analizujących trendy w sektorze.

Czytaj też:

Na taki kredyt mogą liczyć single i rodziny. Czerwiec przyniósł zmianyCzytaj też:

Hipoteka nie taka straszna jak ją malują? Najnowsze dane pokazują pewien trend