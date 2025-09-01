Od dziś ważna zmiana dla części emerytów. ZUS może nawet zawiesić wypłaty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że od 1 września „pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, będą mogli dorobić mniej niż dotychczas". Powodem jest spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na podstawie którego ustala się kwoty graniczne przychodów. – Niższy, bezpieczny próg dorabiania zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto – wylicza ZUS.

Nowe limity dla wcześniejszych emerytów

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów przed osiągnięciem wieku emerytalnego ustalane są w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Od września do listopada br. obowiązywać będą nowe, niższe wartości. Zmiana wynika z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał w porównaniu z I kwartałem tego roku.

Przypomnijmy, że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale br. wyniosło 8 tys. 748 zł 63 gr brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty może dojść do zmniejszenia, a nawet zawieszenia wypłaty świadczenia. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, jeśli osiągane zarobki przekroczą 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że zawieszenie nastąpi, gdy zarobki będą wyższe niż 11 373,30 zł brutto, a do zmniejszenia dojdzie po przekroczeniu kwoty 6124,10 zł brutto miesięcznie.

ZUS przypomina, że dorabiać bez ograniczeń mogą emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet). – Wyjątek stanowią osoby, którym podwyższyliśmy wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. to 1878,91 zł brutto). Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emeryturę za dany okres wypłacimy w niższej kwocie — bez wyrównania do minimum – wyjaśnia ZUS.

Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

