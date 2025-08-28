Emerytura górnicza bije rekordy. Tyle wynosi w 2025 roku

Emerytura górnicza to świadczenie przyznawane pracownikom kopalń oraz osobom wykonującym pracę równorzędną w szczególnie trudnych warunkach. Przepisy przewidują dla nich odrębne zasady przechodzenia na emeryturę, uwzględniające wiek, staż pracy oraz rodzaj wykonywanych obowiązków.

Dla kogo emerytura górnicza?

Prawo do emerytury górniczej przysługuje mężczyznom po ukończeniu 55 lat, pod warunkiem że posiadają co najmniej 25 lat stażu, w tym 5 lat pracy pod ziemią. Kobiety mogą ubiegać się o świadczenie po 50. roku życia, jeśli mają minimum 20 lat stażu, z czego 10 lat w kopalniach pod ziemią.

Nowe zasady po 2007 roku

Od 1 stycznia 2007 roku obowiązują nowe regulacje. Emeryturę można uzyskać po ukończeniu 55 lat z wymaganym stażem (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn, w tym minimum 10 lat pracy górniczej). Istnieje również możliwość przejścia na emeryturę już po ukończeniu 50 lat, pod warunkiem 15 lat pracy górniczej. Dodatkowym kryterium jest rezygnacja z członkostwa w OFE lub przekazanie zgromadzonych tam środków do budżetu państwa.

Emerytura górnicza bez względu na wiek

Pracownicy kopalń mogą też skorzystać z prawa do emerytury niezależnie od wieku, jeśli mają co najmniej 25 lat pracy górniczej w pełnym wymiarze pod ziemią i nie są członkami OFE.

Zasady przejściowe dla starszych roczników

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1969 roku mogą korzystać z wcześniejszych regulacji. W ich przypadku wymagany jest wiek 50 lub 55 lat oraz określony staż pracy, z minimum 5 lub 15 latami przepracowanymi w kopalniach. Podstawą przyznania świadczenia jest również rozwiązanie stosunku pracy.

Ile wynosi emerytura górnicza w 2025 roku?

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych średnia emerytura górnicza wynosi obecnie 6997,21 zł. To kwota niemal dwukrotnie wyższa od przeciętnej emerytury w Polsce. Wyższe świadczenia wynikają z faktu, że górnicy przez lata odprowadzali składki od dodatkowych świadczeń, takich jak premia barbórkowa czy tzw. „czternastka”.

