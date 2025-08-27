Świetna wiadomość dla seniorów. Dostaną pieniądze jeszcze w wakacje

Wypłaty 14. emerytur coraz bliżej. Świadczenie to zostanie wypłacone w tym roku po raz piąty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat, w którym informuje, że „czternastki" zostaną wypłacone wraz z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień, zgodnie ze stałym harmonogramem płatności. Instytucja przypomina, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ws. świadczenia. Jest ono wypłacane z urzędu.

Terminy płatności to: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. ZUS podkreśla, że świadczeniobiorcy, którzy otrzymują emerytury i renty do 1 dnia miesiąca, mogą spodziewać się „czternastek" już pod koniec sierpnia. To dlatego, że Zakład przekazuje środki do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ilu emerytów otrzyma niebawem 14. emeryturę?

ZUS podał, że w pierwszym terminie 14. emeryturę otrzyma 674,1 tys. osób na łączną kwotę brutto ponad 991,2 mln zł. – Pierwsze „czternastki" trafią do klientów ZUS już pod koniec sierpnia. W najbliższym terminie płatności dodatkowe świadczenia wyślemy do ponad 674 tys. emerytów i rencistów. Łączna kwota wypłat to przeszło 991 mln zł – czytamy w komunikacie ZUS na platformie X.

W tym roku 14. emerytura wyniesienie 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na taką kwotę. Otrzymają ją osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę". ZUS nie przyzna jednak „czternastki", jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł. W praktyce oznacza to, że na świadczenie nie załapią się seniorzy z emeryturą powyżej 4728,91 zł brutto. Nie otrzymają go również osoby, które na dzień 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury albo renty, np. dlatego, że przekroczyły limit dorabiania.

