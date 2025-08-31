Ten dokument otwiera drogę do wcześniejszej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli wykonywały pracę w szczególnych warunkach. Dotyczy to zawodów wymagających wyjątkowej sprawności psychofizycznej, w których praca przez wiele lat wiązała się z ponadprzeciętnym obciążeniem zdrowotnym. Do takich profesji zalicza się m.in. pracę pod ziemią, przy azbeście, produkcji ołowiu i kadmu czy służbę ratowników GOPR.

Wcześniejsza emerytura

ZUS podkreśla, że sam fakt osiągnięcia określonego wieku nie wystarczy. Aby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, trzeba spełnić dodatkowe warunki i udokumentować swoje zatrudnienie. Kluczowym elementem jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy w szczególnych warunkach.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć jeszcze przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. To jeden z warunków, który pozwala na skorzystanie z tego uprawnienia. ZUS zaznacza, że wniosek złożony zbyt późno może skutkować utratą prawa do wcześniejszego przejścia na świadczenie.

Jak złożyć wniosek

Formalności można dopełnić zarówno elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, jak i osobiście w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne, aby komplet dokumentów trafił do instytucji najpóźniej dzień przed ukończeniem ustawowego wieku emerytalnego.

Dzięki wcześniejszej emeryturze osoby, które przez lata wykonywały ciężką i szkodliwą pracę, mogą szybciej zakończyć aktywność zawodową i skorzystać z prawa do świadczenia. To rozwiązanie adresowane do wąskiej grupy pracowników, którzy swoje życie zawodowe spędzili w warunkach znacznie odbiegających od standardowych i wymagających szczególnej ochrony ze strony państwa.

