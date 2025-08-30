Uwaga emeryci! Zarobisz za dużo – stracisz część świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał nowe wartości progów dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury. Obowiązywać będą od 1 września do 30 listopada 2025 roku. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie w drugim kwartale 2025 roku wyniosło 8748,63 zł brutto. Na tej podstawie wyliczono nowe limity.

Pierwszy próg ustalono na poziomie 6124,10 zł brutto, a drugi na 11 373,30 zł brutto. To niższe kwoty niż w poprzednim kwartale, gdy wynosiły odpowiednio 6273,60 zł i 11 651 zł. Dla wielu seniorów, których dodatkowe dochody znajdują się blisko tych granic, oznacza to realne ryzyko zmniejszenia lub utraty świadczeń.

Jak działa system progów?

ZUS stosuje dwustopniowy mechanizm ograniczeń. Przekroczenie pierwszego progu nie powoduje utraty całej emerytury, lecz jej zmniejszenie. Obowiązują przy tym maksymalne kwoty redukcji świadczenia. Natomiast przekroczenie drugiego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury w danym miesiącu.

Warto podkreślić, że świadczenie nie przepada na zawsze – zostaje przywrócone po zaprzestaniu przekraczania limitów. Jednak za okresy, w których progi zostały przekroczone, ZUS nie wypłaca zaległych pieniędzy.

Przykłady dla emerytów

Portal superbiz.se.pl podaje przykłady obrazujące skutki nowych limitów. Emerytka Anna, pobierająca 2800 zł emerytury i dorabiająca 7000 zł miesięcznie, przekracza pierwszy próg o 875,90 zł, co prowadzi do obniżenia jej świadczenia. Z kolei Marek, osiągający dochód 12 000 zł, przekracza drugi próg i w efekcie ZUS wstrzymuje mu emeryturę za dany miesiąc.

Kogo dotyczą ograniczenia?

Nowe limity obowiązują tylko osoby na wcześniejszych emeryturach. Ci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń kwotowych. ZUS dysponuje danymi z systemu ewidencji płac, dlatego próby ukrywania dodatkowych dochodów kończą się nie tylko zawieszeniem świadczenia, ale też obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.

Kolejne zmiany już w grudniu

Limity dorabiania aktualizowane są co trzy miesiące. Następna korekta nastąpi 1 grudnia 2025 roku. ZUS ogłasza je z miesięcznym wyprzedzeniem, co ma dać seniorom czas na dostosowanie swoich planów finansowych.

