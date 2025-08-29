Emeryci mają dość niskich świadczeń. Wielu decyduje się na jedno rozwiązanie

Wysokość emerytur w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Najnowsze dane wskazują, że grupa seniorów, które otrzymuje emeryturę poniżej ustawowego minimum (od marca jest to niemal 1880 zł brutto) zbliża się do pół miliona. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się nadal pracować.

Przybyło pracujących emerytów

Na rosnące grono pracujących emerytów zwraca uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W wydanym komunikacie instytucja podaje, że w czerwcu 860 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury miało inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z umowy o pracę. Z tej grupy niemal 541 tys. osób było też objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. Różnica w liczbach może mieć związek z faktem, iż druga grupa to zapewne osoby na działalności gospodarczej (emeryt prowadzący swój biznes opłaca z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną). Pod koniec 2024 roku pierwsza grupa liczyła ponad 872 tys. osób, a druga 556,8 tys. osób, rok wcześniej było to odpowiednio 854 i niemal 550 tys. osób.

ZUS podkreśla, że w ostatniej dekadzie liczba aktywnych zawodowo seniorów wzrosła o połowę.

Osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń. W innej sytuacji są tzw. wcześniejsi emeryci, którzy od września będą mogli dorobić mniej niż dotychczas. – Od 1 września 2025 r. pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, będą mogli dorobić mniej niż dotychczas. Powodem jest spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na podstawie którego ustala się kwoty graniczne przychodów – informuje ZUS.

Nowe limity dorabiania

Wcześniejsi emeryci, którzy dorabiają do świadczenia muszą liczyć się ze zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, jeśli osiągane zarobki przekroczą 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale br. wyniosło 8 tys. 748 zł 63 gr brutto, co oznacza, że świadczenie może zostać zmniejszone, jeśli zarobki przekroczą kwotę 6124,10 zł brutto miesięcznie. Do zawieszenia może natomiast dojść, jeśli zarobki będą wyższe niż 11 373,30 zł brutto miesięcznie. Próg dorabiania zostanie od września obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto.

Nowe limity będą obowiązywać od 1 września do końca listopada br.

