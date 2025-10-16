Jak długo auto może stać w jednym miejscu? Odpowiedź Cię zaskoczy

W dużych miastach wiele samochodów spędza długie dni na tym samym miejscu postojowym – podczas wyjazdów, urlopów czy po prostu dlatego, że właściciele rzadko z nich korzystają. Pojawia się więc pytanie: jak długo auto może być zaparkowane w jednym punkcie? Kodeks drogowy nie wyznacza maksymalnego czasu postoju, o ile pojazd jest poprawnie zaparkowany, nie blokuje ruchu i nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz pieszych. W praktyce oznacza to, że sam fakt „długiego stania” nie jest wykroczeniem.

Lokalne regulacje

Inaczej wygląda sytuacja, gdy w grę wchodzą lokalne regulacje. Czas parkowania może wynikać z regulaminu strefy płatnego parkowania, zasad właściciela prywatnego parkingu, wytycznych zarządcy terenu lub uchwały miasta. Zanim zostawimy auto na dłużej, warto sprawdzić znaki i tablice informacyjne – to one określają, czy postój jest dozwolony i na jakich warunkach (np. w określonych godzinach, z biletem, z limitem czasu).

Trzeba też liczyć się z zmianami przeznaczenia miejsca. Jeśli w trakcie naszej nieobecności dotychczasowe miejsce zostanie włączone do strefy płatnego parkowania albo wprowadzi się zakaz, samochód zacznie być traktowany jak zaparkowany nieprawidłowo. W takiej sytuacji grozi mandat albo odholowanie na koszt właściciela. Dlatego przy dłuższych postojach dobrze jest monitorować komunikaty o remontach i zmianach organizacji ruchu w okolicy.

Usunięcie pojazdu

Przepisy przewidują również przypadki, gdy pojazd może zostać usunięty mimo braku limitu czasu parkowania. Jeżeli samochód stoi w jednym miejscu bardzo długo i wygląda na porzucony lub zniszczony, nie ma tablic rejestracyjnych albo w inny sposób stwarza zagrożenie, może to zostać uznane za wykroczenie na gruncie art. 50a Prawa o ruchu drogowym. Wówczas straż miejska, gminna lub policja mają prawo usunąć pojazd na parking depozytowy na koszt właściciela lub posiadacza. Zgodnie z Kodeksem drogowym, jeśli po odholowaniu auto nie zostanie odebrane w ciągu sześciu miesięcy, przechodzi w posiadanie gminy.

W praktyce, planując dłuższy postój, warto:

regularnie sprawdzać stan samochodu (czy nie został uszkodzony i nie stwarza zagrożenia),

(czy nie został uszkodzony i nie stwarza zagrożenia), kontrolować oznakowanie i komunikaty o czasowych zmianach ,

i komunikaty o , zapoznać się z regulaminami stref i parkingów, które mogą wprowadzać limity lub opłaty w określonych godzinach.

Podsumowując: przepisy ogólne nie limitują czasu parkowania, ale o legalności długiego postoju decydują lokalne zasady oraz stan i identyfikowalność pojazdu. Świadome sprawdzanie otoczenia i regulaminów pozwala uniknąć niespodzianek w postaci mandatu czy odholowania.

