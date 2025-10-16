Zwierzęta to bagaż? Zaskakujące orzeczenie sądu
Zwierzęta to bagaż? Zaskakujące orzeczenie sądu

Zwierzęta nie są pasażerami?
Zwierzęta nie są pasażerami? Źródło: Shutterstock / EQRoy
Zwierzęta w samolocie to nie pasażerowie, lecz bagaż. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE, zaskakując właścicieli czworonogów.

Najwyższy Trybunał Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowe orzeczenie, które dotyczy transportu zwierząt domowych podczas lotów. Sąd orzekł, że zwierzęta przewożone w luku bagażowym powinny być traktowane jako bagaż, a nie jako pasażerowie. Wyrok ma bezpośrednie konsekwencje dla właścicieli czworonogów, którzy chcą domagać się odszkodowania w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia podczas transportu lotniczego.

Orzeczenie TSUE w sprawie transportu zwierząt

TSUE rozpatrzył w czwartek skargi dotyczące lotnictwa, wydając orzeczenia doradcze po otrzymaniu zapytań od sądów w Austrii i Hiszpanii. W obu przypadkach Trybunał stanął po stronie linii lotniczych, oddalając skargi pasażerów. Jedna z nich dotyczyła pasażerki linii Iberia, której pies zaginął na lotnisku w Buenos Aires. Właścicielka domagała się odszkodowania za szkodę niematerialną w wysokości 5000 euro, jednak linie argumentowały, że kwota powinna mieścić się w granicach odszkodowania za zagubiony bagaż.

„Zgodnie z Konwencją montrealską, oprócz przewozu ładunków, statki powietrzne wykonują międzynarodowy przewóz osób i bagażu” – napisał TSUE w podsumowaniu swojego wyroku.

– Pojęcie „osób” odpowiada pojęciu „pasażerów”, dlatego zwierzęcia domowego nie można uznać za „pasażera” – czytamy w komunikacie. – W związku z tym, w kontekście podróży lotniczych, zwierzę domowe mieści się w pojęciu „bagażu”, a odszkodowanie za szkodę wynikającą z utraty zwierzęcia domowego podlega przepisom o odpowiedzialności za bagaż – uznał Trybunał UE.

TSUE zauważył, że pasażer nie złożył specjalnego oświadczenia, które – wraz z uiszczeniem dodatkowej opłaty – pozwoliłoby mu na zwiększenie limitu odpowiedzialności za cenny ładunek.

– Pies uciekł w trakcie transportu do samolotu i nie udało się go odzyskać – podsumował swoje orzeczenie TSUE.

Transport lotniczy zwierząt – kiedy należy się zwiększone odszkodowanie?

TSUE zaznaczył, że właściciele zwierząt mogą ubiegać się o zwiększone odszkodowanie jedynie wtedy, gdy złożą specjalne oświadczenie o szczególnym interesie w dostawie. To formalny krok związany z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty, który pozwala na podniesienie limitu odpowiedzialności przewoźnika.

W praktyce oznacza to, że bez takiej deklaracji pies, kot czy inny pupil lecący samolotem traktowany jest jak każdy inny przedmiot w bagażu.

Orzeczenie TSUE – konsekwencje dla pasażerów i linii lotniczych

Orzeczenie TSUE rozwiewa wątpliwości dotyczące statusu zwierząt w lotnictwie i wyznacza jasne zasady odpowiedzialności przewoźników.

Pasażerowie muszą pamiętać, że każdy lot z pupilem wiąże się z dodatkowymi formalnościami, a brak odpowiedniej deklaracji ogranicza możliwość uzyskania odszkodowania.

Linie lotnicze z kolei zyskują wytyczne, jak traktować bagaż w postaci zwierząt i jakie wymogi muszą spełniać, aby zapewnić zgodny z prawem i bezpieczny transport czworonogów.

Transport lotniczy a dobrostan zwierząt

W uzasadnieniu TSUE wskazano, że przepisy UE dotyczące ochrony dobrostanu zwierząt nie wykluczają możliwości traktowania ich jako bagaż w sporach lotniczych – pod warunkiem, że podczas transportu respektowane są normy zapewniające bezpieczeństwo i komfort zwierząt.

Linie lotnicze muszą więc przestrzegać wymogów dotyczących odpowiednich klatek, temperatury czy opieki weterynaryjnej, nawet jeśli pupil formalnie nie jest pasażerem.

Źródło: Deutsche Welle