Błyszcząca ulotka w papierze? Sprawdź, zanim wrzucisz do kosza

Ulotki reklamowe trafiają do naszych skrzynek niemal codziennie, a później – często bez zastanowienia – do najbliższego kosza. Tymczasem nie każda ulotka nadaje się do recyklingu. Niewłaściwa segregacja obniża jakość surowca i utrudnia odzysk papieru w sortowniach. Dlatego zanim wyrzucisz reklamówkę, sprawdź jej skład i wykończenie.

Zasady segregacji

Zasadą jest, że ulotki z czystego, matowego papieru wrzucamy do niebieskiego pojemnika na papier i tekturę – podobnie jak gazety, katalogi, papier biurowy, zeszyty bez foliowych okładek, pudełka po kosmetykach czy papier pakowy. Problem zaczyna się, gdy materiały mają elementy utrudniające przetwarzanie: foliowe powłoki, metalowe zszywki, błyszczące lub lakierowane wykończenia. Takie ulotki nie powinny trafić do papieru – umieszczamy je w odpadach zmieszanych (szary pojemnik). Dzięki temu nie zanieczyszczamy strumienia surowców wtórnych i nie blokujemy efektywnego recyklingu.

Warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy wyłącznie papier czysty, suchy i niezabrudzony. Należą do niego m.in. gazety, czasopisma, ulotki bez dodatków, papier biurowy, zeszyty (po zdjęciu foli), papier pakowy czy kartonowe opakowania po drogerii. Nie wrzucamy natomiast: ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, papieru woskowanego, tapet oraz kartonów po mleku i sokach – te są wielomateriałowe i powinny trafić do żółtego pojemnika na tworzywa i metale. Zabrudzony jedzeniem, tłuszczem lub farbą papier również nie nadaje się do kosza na papier. Przed wyrzuceniem usuń zszywki, spinacze oraz foliowe okienka z kopert; okładki z tworzyw sztucznych zdejmuj z zeszytów i książek.

Zbiórka papieru

Jeśli po akcjach promocyjnych zostały Ci większe ilości ulotek, oddaj je do lokalnego punktu zbiórki papieru lub PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Tam trafią do właściwego strumienia i zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami.

Dlaczego to takie ważne? Prawidłowo posegregowany papier można przetwarzać wielokrotnie, co ogranicza zużycie surowców i emisję CO₂. Wrzucanie ulotek do zmieszanych kończy się ich składowaniem i niepotrzebnym obciążeniem środowiska. Ma to także wymiar praktyczny: Polska – jak inne kraje UE – ma obowiązek osiągania określonych poziomów recyklingu. Każdy nieprawidłowo posegregowany odpad oddala od tych celów i zwiększa koszty systemu gospodarki odpadami, które ostatecznie ponoszą mieszkańcy. Segregując świadomie, wspierasz recykling i realnie wpływasz na jakość środowiska w swoim otoczeniu.

