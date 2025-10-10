Ubrania do nowego worka! Gminy upraszczają segregację tekstyliów

Coraz więcej samorządów wprowadza przy posesjach dodatkowy, pomarańczowy worek na odpady tekstylne. Rozwiązanie ma odciążyć mieszkańców – zwłaszcza seniorów – od wyjazdów do punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i ograniczyć „dzikie” wysypiska. To prospołeczny i proekologiczny sposób na realizację nowych obowiązków selektywnej zbiórki.

Kolory worków

Zgodnie z przepisami odpady komunalne to te powstające w gospodarstwach domowych oraz podobne co do charakteru odpady od innych wytwórców. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje ich selektywne zbieranie co najmniej w pięciu frakcjach: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Dodatkowo w PSZOK przyjmowane są m.in. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i sprzęt elektryczny, meble i gabaryty, zużyte opony, odpady budowlane, a także tekstylia i odzież.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek segregować śmieci do odpowiednich pojemników lub worków: niebieskiego („papier”), zielonego („szkło”), żółtego („metale i tworzywa sztuczne”) i brązowego („bio”). Od 1 stycznia 2025 r. selektywnie zbierane muszą być również odpady tekstylne. Choć rozporządzenie nie przypisuje im z urzędu osobnego koloru, rada gminy może ustalić własne zasady. Niezależnie od tego każda gmina musi zapewnić miejsca zbiórki tekstyliów – najczęściej w PSZOK lub dedykowanych pojemnikach. Uwaga: odzieży nie wolno wrzucać do odpadów zmieszanych ani – nawet jeśli to poliester – do żółtego worka. Naruszenie zasad może skutkować podwyższeniem opłaty za odpady od 200% do 400%.

System kaucyjny

Od października 2025 r. warto też zwrócić uwagę na opakowania napojów objęte systemem kaucyjnym: plastikowe butelki do 3 l, puszki metalowe do 1 l i szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l będą oznaczone kaucją od 50 gr do 1 zł.

Aby ułatwić mieszkańcom pozbywanie się odzieży i innych tekstyliów, część samorządów zdecydowała się na wprowadzenie dodatkowego, pomarańczowego worka odbieranego sprzed posesji. Tak działa m.in. Ustroń, który od sierpnia dostarcza mieszkańcom worki na zużytą odzież i odbiera tę frakcję bezpłatnie. Jak podkreśla burmistrz Paweł Sztefek, łatwiej zapakować ubrania do worka i oddać je razem z innymi odpadami, co pomaga utrzymać porządek przy kontenerach na tekstylia i ogranicza nielegalne zrzuty. System worków nie wyklucza dostarczania tekstyliów do PSZOK – to alternatywna, wygodna ścieżka, z której inne gminy mogą czerpać przykład.

