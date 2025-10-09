Gdzie wyrzucić stare buty? Ten błąd grozi karą w 2025 r.

Od 2025 r. w całej Polsce obowiązują nowe zasady segregacji, które obejmują także obuwie. Wyrzucanie starych butów do czarnego pojemnika na odpady zmieszane jest niezgodne z przepisami i może skończyć się karą. Celem zmian jest zwiększenie recyklingu i ponownego wykorzystania tekstyliów oraz ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Gdzie wyrzucić stare buty?

Co zrobić ze zużytym obuwiem? Najpierw oceń jego stan. Buty w dobrym stanie można oddać do pojemników na tekstylia prowadzonych przez organizacje charytatywne lub firmy recyklingowe. Warto pamiętać, że część kontenerów przyjmuje wyłącznie pary i rzeczy nadające się do ponownego użycia. Takie obuwie można przekazać również bezpośrednio do domów samotnej matki, schronisk czy fundacji wspierających osoby potrzebujące.

Jeśli buty są zniszczone i nie nadają się do noszenia, nie wolno wrzucać ich do odpadów zmieszanych. Od 2025 r. są traktowane jako odpad tekstylny i powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub innego miejsca wyznaczonego przez gminę. Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK-u znajdują się na stronach urzędu miasta lub gminy. W niektórych miejscowościach obuwie można oddać także podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, o ile lokalne zasady na to pozwalają. Wtedy należy je odpowiednio zapakować i wystawić w wyznaczonym terminie.

Kary finansowe

Zakaz wrzucania butów do pojemnika na zmieszane wynika z wdrożenia przepisów dyrektywy 2008/98/WE, które zobowiązują do oddzielnego zbierania odpadów tekstylnych. Złamanie tych zasad może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Dlatego najlepiej korzystać z PSZOK-ów, kontenerów na tekstylia oraz miejskich harmonogramów zbiórek.

Podsumowując: buty w dobrym stanie oddaj do kontenera na tekstylia lub organizacji pomocowej; zniszczone – zawieź do PSZOK-u. Przemyślana utylizacja pozwala uniknąć kary i jednocześnie wspiera ochronę środowiska. Jeśli obuwie nadal nadaje się do użytku, rozważ też sprzedaż lub wymianę w second-handzie.

