Uwaga na puszki! Te nie mają kaucji – jeden pojemnik albo mandat

Od 1 października system kaucyjny obejmuje opakowania po napojach: butelki PET, butelki szklane wielorazowe oraz metalowe puszki. Warto jednak zaznaczyć, że mowa wyłącznie o puszkach po napojach. Puszki po innych produktach spożywczych – jak ryby, mięso czy owoce – nie są objęte kaucją i nie należy ich przynosić do sklepu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami trafiają one do żółtych pojemników lub worków przeznaczonych na metale i tworzywa sztuczne.

Puszki po konserwach

Mimo nowych przepisów wciąż zdarza się, że mieszkańcy wyrzucają puszki po konserwach do odpadów zmieszanych. Często wynika to z przekonania, że są zanieczyszczone i nie nadają się do selektywnej zbiórki. To błąd. Puszek nie trzeba myć – wystarczy, że zostaną opróżnione z resztek. Właściwym miejscem pozostaje żółty pojemnik.

System kaucyjny działa równolegle z zasadami segregacji odpadów komunalnych. Oznacza to, że opakowania objęte kaucją oddajemy w punktach zbiórki przewidzianych przez system, natomiast wszystkie metalowe puszki nieobjęte kaucją (np. po żywności) wrzucamy do frakcji metale i tworzywa sztuczne. Selektywna zbiórka pozostaje obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości.

Wysokie kary

Nieprzestrzeganie zasad może słono kosztować. Za wyrzucanie puszek do niewłaściwego pojemnika straż miejska może nałożyć mandat do 500 zł. To najwyższy wymiar kary przewidziany w tej sytuacji, choć jego wysokość zależy od rodzaju wykroczenia. Dodatkowo brak segregacji może uruchomić mechanizm z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: samorząd ma prawo podnieść opłatę za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z uchwałami jednostek samorządu terytorialnego stawka dla nieruchomości niesegregujących może wynieść od dwukrotności do czterokrotności opłaty podstawowej.

Podsumowując: puszki po napojach – kaucja i zwrot w ramach systemu; puszki po konserwach – żółty pojemnik. Brak rozróżnienia prowadzi do kar i wyższych opłat. Najbezpieczniej zapamiętać prostą zasadę: jeśli puszka nie jest po napoju i nie ma oznaczeń systemu kaucyjnego, trafia do metali i tworzyw sztucznych. Opróżniona, ale bez konieczności mycia.

Czytaj też:

Kaucja w kilka godzin. Butelkomaty na kółkach wjeżdżają do gryCzytaj też:

50 groszy lub 1 zł zwrotu. Oto jak działa kaucja na napoje