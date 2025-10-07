700 plus na psa i kota. Zobacz, czy możesz je dostać

Władze gminy Kamieńsk w województwie łódzkim zdecydowały się na nietypowy krok. Samorządowcy przygotowali specjalny program „700 plus na psa i kota”. Jest to rodzaj jednorazowego wsparcia dla tych osób, które zdecydowały się adoptować czworonoga ze schroniska.

Władze gminy tłumaczyły, że obecnie wydają blisko 20 tys. złotych miesięcznie na utrzymanie zwierzaków w lokalnym schronisku „Psia ostoja” w Pieczyskach. Dlatego też politycy chcą zachęcić mieszkańców gminy do adopcji psów i kotów.

700 zł na psa i kota w Polsce. Trzeba spełnić jeden warunek

Z programu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Kamieńsk – jest on otwarty dla wszystkich Polek i Polaków. Aby otrzymać dodatkowe 700 zł należy jednak spełnić szereg warunków.

Nowi opiekunowie zwierząt muszą podpisać umowę z urzędem gminy i przede wszystkim przedstawić faktury, które będą dowodem potwierdzającym wydatki związane z utrzymaniem nowego członka rodziny. Mogą to być rachunki za zakupy karmy lub akcesoriów czy wizyty u weterynarza.

„700 plus na psa i kota”. Są zastrzeżenia do programu

Jednocześnie władzy gminy zaznaczają, że zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania kontroli u nowych właścicieli, aby sprawdzić, czy zwierzęta są odpowiednio traktowane.



Część organizacji zajmujących się prawami ostrzegała, że tego typu program może mieć zupełnie odwrotne skutki, ponieważ niektórzy mogą zdecydować się na adopcję tylko po to, żeby dostać pieniądze a później nie będą się odpowiednio opiekować psami czy kotami.

Aby zapobiec tego typu przypadkom, władze Kamieńska zaznaczyły, że w umowie adopcyjnej pojawią się zapisy mówiące o tym, że właściciel jest zobowiązany do zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych, regularnych wizyt u weterynarza oraz nieoddawania czworonoga osobom trzecim bez zgody organizacji adopcyjnej.

Czytaj też:

Kociarze pokonali psiarzy. Naukowcy wskazali, w czym są lepsiCzytaj też:

Wyrobienie paszportu dla psa. W trakcie takich podróży jest on konieczny