Mniej transakcji, więcej pustostanów. Niepokojące dane

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dziś kwartalne dane dotyczące rynku powierzchni biurowych. Analizowano osiem głównych rynków regionalnych w Polsce – Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin – w ujęciu za trzeci kwartał 2025 roku.

– Na koniec września całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 732 400 mkw. – czytamy w komunikacie PINK.

Rynek biurowy – największe transakcje III kwartału

PINK podsumował także największe transakcje III kwartału 2025 r. Wśród nich znalazły się m.in.:

nabycie na własne potrzeby biurowca Brama Miasta II (14 200 mkw.) w Łodzi przez Samorząd Województwa Łódzkiego,

przedłużenie i ekspansja na łączną powierzchnię 9 700 mkw. firmy Rockwool w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu,

przedłużenie umowy najmu przez GlobalLogic na 6 500 mkw. w krakowskim kompleksie Bonarka for Business.

Największe rynki biurowe w Polsce

Według raportu PINK, po Warszawie największymi rynkami biurowymi pozostają Kraków (1 846 700 mkw.), Wrocław (1 344 200 mkw.) oraz Trójmiasto (1 067 000 mkw.). Od lipca do końca września 2025 roku oddano do użytku trzy nowe obiekty biurowe na wynajem komercyjny, o łącznej powierzchni 15 600 mkw.

Pustostany na rynku biurowym

Na ośmiu głównych rynkach regionalnych dostępnych od zaraz było około 1 192 300 mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,7 proc. W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrost wyniósł 0,2 p.p., a w stosunku do analogicznego okresu 2024 roku – 0,4 p.p.

Izba wskazuje, że najwyższy odsetek niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach – 23,4 proc., a najniższy w Szczecinie – 6,8 proc.

Wynajem i transakcje w III kwartale

Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w trzecim kwartale 2025 roku wyniósł 134 400 mkw., co oznacza spadek zarówno kwartalny (-38 proc.), jak i roczny (-36 proc.). Największe zainteresowanie powierzchnią biurową odnotowano w Krakowie (31 900 mkw.), Wrocławiu (26 600 mkw.) oraz Łodzi (23 300 mkw.).

– W trzecim kwartale 2025 roku odnowienia obecnych umów najmu odnotowały największy udział w wolumenie transakcji, który wyniósł 42 proc. Podobny poziom zarejestrowały nowe umowy, które stanowiły 41 proc. Relatywnie wysoki udział, na poziomie 12 proc., przypadł transakcjom na potrzeby własne właścicieli budynków, a natomiast ekspansje wyniosły 5 proc. aktywności – czytamy w komunikacie PINK.

Czytaj też:

Grunty inwestycyjne na wagę złota. Tam warto lokować kapitał

Perspektywy rynku biurowego

Mimo spadku wolumenu transakcji rynek biurowy nadal rozwija się poprzez nowe inwestycje. Różnice w poziomie pustostanów między regionami pokazują, że konkurencja o najemców jest silna. Kraków, Wrocław i Trójmiasto pozostają, poza stolicą, głównymi ośrodkami przyciągającymi firmy, co potwierdza utrzymujące się zainteresowanie powierzchnią premium i elastycznymi biurami na wynajem.

Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark, Savills). Podsumowanie dotyczy istniejących zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

Czytaj też:

Wynajmujesz mieszkanie albo samochód? KSeF zmienia zasadyCzytaj też:

Warszawski rynek biurowy stabilny. Pustostanów jednak przybywa