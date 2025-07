Warszawski rynek biurowy stabilny. Pustostanów jednak przybywa

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała nowe, zagregowane dane obrazujące sytuację warszawskiego rynku biurowego w II kwartale 2025 roku. Wynika z nich, że na koniec czerwca zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy wyniosły 6 329 000 m kw. To pokazuje utrzymujący się rozwój sektora biurowego w Warszawie – mimo wyzwań, z jakimi mierzy się branża nieruchomości komercyjnych w całej Europie.

„W II kwartale 2025 roku na rynek dostarczono 79 600 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w ramach dwóch projektów – The Bridge oraz Office House. Obie inwestycje były zlokalizowane w centralnej części miasta, w rejonie ronda Daszyńskiego” – wskazuje PINK w komunikacie.

Nowe inwestycje w kluczowej lokalizacji Warszawy mają odpowiadać na potrzeby firm poszukujących prestiżowych adresów i nowoczesnych standardów, w tym rozwiązań proekologicznych. Centralny rejon stolicy – zwłaszcza okolice ronda Daszyńskiego – pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów dla deweloperów i najemców.

Warszawskie pustostany w II kwartale 2025

Jak wynika z danych PINK, na koniec drugiego kwartału 2025 roku wskaźnik pustostanów na rynku biurowym w Warszawie osiągnął poziom 10,8 proc. To oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego względem poprzedniego kwartału, ale jednocześnie niewielki spadek o 0,1 punktu w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

Dostępność wolnej powierzchni biurowej w stolicy wyniosła łącznie 682 700 mkw. Rozbijając ten wynik na strefy: w centralnych lokalizacjach współczynnik pustostanów był znacząco niższy i wyniósł 7,8 proc., natomiast poza centrum osiągnął poziom 13,3 proc. Dane te potwierdzają trwający trend większego zainteresowania dobrze skomunikowanymi lokalizacjami w sercu miasta.

Stosunkowo wysoki wskaźnik pustostanów poza centrum wynika z ograniczonego popytu na starsze biura o mniej elastycznej aranżacji przestrzeni czy niższych standardach ekologicznych. Eksperci branży wskazują, że modernizacja tych zasobów lub zmiana ich przeznaczenia może stać się koniecznością w najbliższych latach.

Popyt na warszawskie biurowce nie słabnie

W II kwartale 2025 roku całkowity popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe w Warszawie wyniósł prawie 155 000 mkw. Wynik ten jest zbliżony do osiągniętego w I kwartale tego roku, choć w ujęciu rocznym oznacza spadek o około 13 proc. Zainteresowanie biurami nie maleje – zmienia się jedynie jego struktura i forma.

Według PINK, największym zainteresowaniem najemców w badanym okresie cieszyły się strefy Centrum oraz Służewiec.

Lokalizacje te przyciągają zarówno duże firmy, jak i mniejsze podmioty, które poszukują dogodnego dostępu do komunikacji miejskiej oraz nowoczesnej infrastruktury. Widać wyraźne preferencje najemców do wybierania centralnych i prestiżowych lokalizacji, co napędza inwestycje deweloperskie właśnie w tych rejonach.

W okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2025 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł renegocjacjom – 59 proc., głównie za sprawą dwóch umów o łącznej powierzchni 41 000 mkw. Nowe umowy stanowiły 35 proc. aktywności, a ekspansje 6 proc.

Dominacja renegocjacji świadczy o dużej ostrożności firm i ich koncentracji na optymalizacji kosztów. Jednocześnie znaczny udział nowych umów pokazuje, że mimo niepewności rynkowej firmy nadal planują i realizują relokacje lub dostosowują powierzchnię biurową do nowych modeli pracy, takich jak hybrydowy.

