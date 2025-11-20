To już pewne. Za to dostaniesz mandat w Warszawie

Podczas dzisiejszej sesji warszawscy radni zagłosowali za rozszerzeniem katalogu zachowań zabronionych w komunikacji miejskiej w stolicy. Na mandat narażą się osoby, które złamią zakaz zajmowania więcej niż jednego miejsca siedzącego w pojeździe. W praktyce oznacza to zakaz leżenia na podwójnych siedzeniach, ale też kładzenia na sąsiednim pustym miejscu plecaka, torebki, czy bagażu, jeżeli uniemożliwia to skorzystania z wolnego miejsca innym pasażerom.

Za to dostaniesz teraz mandat w warszawskiej komunikacji

Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski podkreśla, że potrzeba wprowadzenia takich zmian wynika z powtarzających się tego rodzaju sytuacji. Zachowania takie powodują niezadowolenie wśród współpasażerów, którzy skarżą się, że pomimo posiadania ważnego biletu nie mogą skorzystać z miejsca siedzącego.

Problem sygnalizowali również przedstawiciele służb porządkowych, w tym straży miejskiej i policji, wskazując, że nie mogą interweniować w takich sytuacjach, gdyż brakuje jednoznacznych przepisów. Po zmianach służby będą mogły wystawiać mandaty za nieodpowiedzialne zachowania pasażerów.

Za zmianami głosowało 47 radnych, ośmiu wstrzymało się.

Zmiany zaczną obowiązywać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podróżujący komunikacji miejską mogą otrzymać mandat m.in. za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie pojazdu, palenie papierosów, picie alkoholu, agresywne zachowania wobec pasażerów, czy otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy. Za nieprzestrzeganie powyższych zakazów grozi kara nawet w wysokości 500 zł.

Z danych przedstawionych przez Warszawski Transport Publiczny wynika, że w całym 2023 roku z komunikacją miejską w stolicy podróżowało aż 956 milionów pasażerów.

