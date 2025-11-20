Te osoby najczęściej korzystają z Black Friday. Jest sondaż

Tzw. Black Friday (tak określa się pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia) w tym roku przypada 28 listopada, czyli już za nieco ponad tydzień. To dzień wielkich wyprzedaży w sklepach, który umożliwia zakup po okazyjnej cenie m.in. odzieży, obuwia, elektroniki, czy zabawek. „Czarny Piątek" cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, czego dowodzi najnowszy sondaż pracowni SW Research dla „Wprost".

Coraz więcej Polaków korzysta z Black Friday

Zapytaliśmy Polaków, czy planują w tym roku poszukiwać atrakcyjnych okazji cenowych w związku z Black Friday. Aż 59,3 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 29,3 proc. respondentów nie ma takich placów. Blisko co dziesiąty badany (11,4 proc.) nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania postawiliśmy przed rokiem. Do polowania na okazje cenowe w Black Friday przyznało się wówczas wyraźnie mniej, bo 40 proc. respondentów. Niewiele mniej, bo 35,5 proc. udzieliło odpowiedzi "nie".