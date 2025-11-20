Znany niemiecki koncern przenosi produkcję do Krakowa. Ujawniono powód

Niemiecki producent samochodów ciężarowych i autobusów MAN Truck chce przenieść część swojej produkcji z Monachium do Krakowa.

MAN przenosi produkcję do Krakowa. Koncern szuka oszczędności

Stolica Małopolski ma stać się jednym z głównych punktów produkcji karoserii dla pojazdów koncernu. Takie zalecenie znalazło się w ekspertyzie przygotowanej dla rad nadzorczych firmy MAN i macierzystego koncernu Traton, do której dotarła austriacka gazeta „Kurier“. W raporcie wskazano, że redukcja kosztów i zwiększenie wydajności ma poprawić wynik finansowy w ciągu najbliższych trzech lat o ok. 935 mln euro. Bez tego rodzaju działań, firma zacznie przynosić straty.

Rzecznik firmy przyznaje, że ze względu na swoją silną obecność w Niemczech zmaga się ona z wysokimi kosztami produkcji. Dodatkowe obciążenia powoduje słaba koniunktura gospodarcza, nowa konkurencja z Chin, która wkracza na europejski rynek elektrycznych samochodów ciężarowych, oraz zaostrzenie celów dotyczących emisji CO2 w UE.

Jak przypomina serwis dw.com., MAN produkuje obecnie w trzech zakładach w Niemczech: w Monachium, Norymberdze i Salzgitter.

Niemieckie firmy uciekają za granicę

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, które przytacza portal wynika, że w latach 2021-2023 niemieckie firmy przeniosły za granicę (chodzi głównie o kraje należące do Unii Europejskiej) ponad 50 tys. miejsc pracy. Największa redukcja netto miejsc pracy w wyniku przeniesienia działalności za granicę odnotowana została w sektorze „produkcji towarów” (21 tys. miejsc pracy).

Niemal trzy czwarte organizacji, które przeniosły miejsca pracy za granicę, jako powód podało obniżenie kosztów wynagrodzeń. Nieco mniej, bo 62 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że decyzja o przeniesieniu była wynikiem strategicznej decyzji kierownictwa koncernu. Niespełna 40 proc. jako główny powód podało brak wykwalifikowanych pracowników w kraju.

