Masz płot z kolcami? Modernizacja tylko na nowych zasadach

Od początku 2026 roku właściciele działek planujący budowę nowego ogrodzenia lub modernizację istniejącego będą musieli dostosować się do zaktualizowanych przepisów budowlanych. Zmiany wpisują się w szerszy pakiet zaostrzeń dotyczących m.in. fotowoltaiki, termoizolacji i właśnie płotów. Główny cel ustawodawcy to podniesienie bezpieczeństwa w przestrzeni przydomowej.

Koniec z ostrymi zakończeniami

Najważniejsza nowość dotyczy zakazu stosowania ostrych elementów wykańczających ogrodzenia. Dotąd niedopuszczalne były kolce i drut kolczasty na płotach do 1,8 m. Od 2026 r. pułap ten wzrośnie do 2,2 m.

Oznacza to, że również wyższe niż standardowe ogrodzenia nie mogą mieć szpikulców, kolców, drutu kolczastego, tłuczonego szkła ani innych niebezpiecznych dodatków. Rząd uzasadnia zmianę względami bezpieczeństwa: ograniczeniem ryzyka zranień u ludzi i zwierząt, do których dochodziło przy próbach pokonywania ogrodzeń.

Bramy i furtki: koniec z otwieraniem „na chodnik”

Nowe regulacje obejmą także kierunek otwierania przejść. Bramy i furtki nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki. Ma to zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom na terenach przyległych, np. chodnikach i ciągach pieszych.

Przepisy dotyczą wyłącznie inwestycji rozpoczętych po wejściu w życie nowych zasad. Jeśli na posesji stoi już płot z ostrymi zakończeniami, nie trzeba go demontować. Jednak każda ingerencja po 1 stycznia 2026 r. — podwyższenie, przebudowa, wymiana elementów — będzie musiała spełniać świeże wymogi. W praktyce oznacza to konieczność planowania modernizacji z wyprzedzeniem, aby uniknąć niezgodności.

Sankcje za naruszenia

Postawienie ogrodzenia sprzecznego z regulacjami zostanie potraktowane jako samowola budowlana. Nadzór budowlany będzie mógł nałożyć karę finansową lub nakazać dostosowanie płotu do obowiązujących przepisów. To dodatkowy argument, by jeszcze na etapie projektu wyeliminować ostre wykończenia i zweryfikować sposób otwierania bram oraz furtek.

Ustawodawca wskazuje na konieczność poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu domów. W przeszłości zdarzały się wypadki z udziałem dzieci i zwierząt, które odnosiły poważne obrażenia podczas kontaktu z kolczastymi lub szklanymi wykończeniami. Nowe ramy prawne mają ograniczyć takie zdarzenia i ustandaryzować rozwiązania na całym rynku.

