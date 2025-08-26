Nowe zasady podatku od nieruchomości. Korekty i dopłaty coraz bliżej

Od 1 stycznia 2025 r. zmieniły się przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Nowa definicja obiektów budowlanych wymusiła na przedsiębiorcach, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach nieposiadających osobowości prawnej złożenie deklaracji DN-1 według zmienionych zasad. Teraz samorządy weryfikują dokumenty, a wstępne analizy pokazują, że w wielu przypadkach konieczne mogą być dopłaty podatku – również za wcześniejsze lata.

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z ustawą, budynkiem uznaje się obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty i dach, wydzielony przegródkami budowlanymi oraz wyposażony w instalacje umożliwiające jego użytkowanie. Rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych sprawiło, że podatnicy zaczęli zgłaszać w deklaracjach elementy dotychczas pomijane – m.in. ogrodzenia czy utwardzone parkingi.

Jak poinformował w rozmowie z prawo.pl Sebastian Potocki, zastępca dyrektora Wydziału Podatkowego w łódzkim magistracie, proces weryfikacji deklaracji jest złożony. – W dokumentach za 2025 r. przedsiębiorcy wykazali budowle o wartości wyższej o 300 mln zł niż rok wcześniej. To oznacza dodatkowe 6 mln zł podatku, przy stawce 2 proc. – podkreśla.

Urzędy występują do podatników o wyjaśnienia, od kiedy znajdują się w posiadaniu określonych budowli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konieczne może być złożenie korekt deklaracji lub nawet wydanie decyzji podatkowych i dopłata podatku za wcześniejsze okresy.

Zdaniem Potockiego, na wzrost wykazywanej wartości wpłynęła większa świadomość podatników po zmianie prawa. Wiele firm dopiero teraz uwzględnia w deklaracjach wszystkie elementy infrastruktury, które zgodnie z nowymi przepisami powinny być traktowane jako budowle.

Niższy podatek od garaży

Jednocześnie urzędnicy wskazują, że wyższe wpływy z podatku od budowli zostaną częściowo zrównoważone niższymi wpływami z podatku od garaży. Od 2025 r. obowiązuje bowiem preferencyjna, „mieszkaniowa” stawka podatku od miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych.

Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej. Obecne kontrole mogą więc dotyczyć szerokiego grona podatników.

Czytaj też:

Tak rząd chce obejść prawo? „Wielki gest dla obywateli”Czytaj też:

Nawrocki zapowiada kolejne weto. W sieci zawrzało