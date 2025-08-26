Tak rząd chce obejść prawo? „Wielki gest dla obywateli”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Tak rząd chce obejść prawo? „Wielki gest dla obywateli”

Dodano: 
Donald Tusk i Andrzej Domański
Donald Tusk i Andrzej Domański 
Po ponad 20 latach obowiązywania art. 70 par. 6 ust. 1 Ordynacji podatkowej zawieszającego bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego rząd przygotował projekt nowelizacji, który reklamuje jako wielki gest dla obywateli, bo uchyla się ten przepis. Całkowicie pomijane jest, w trwających obecnie konsultacjach, że uchylenie tego przepisu to z jednej strony naprawa prawa, a z drugiej to obejście prawa przez rząd, bo przepis jest w sposób oczywisty niezgodny z konstytucją i jego uchylenie spowoduje uniknięcie przez państwo odpowiedzialności za szkody wyrządzone obywatelom wskutek jego stosowania.

Propozycje rządowe, żeby ścigać podejrzanych o niepłacenia dużych podatków, choć są słuszne, bo trzeba skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością, to są kompletnie niedopracowane.

Organy podległe ministrowi finansów wszczęły kilkaset tysięcy postępowań karnych skarbowych, z których duża część służyła tylko do tego, aby z winy opieszałości urzędników nie doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Obecnie wszczętych są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy takich postępowań. To chyba największy skandal jakiego dopuszczała się skarbówka za, niestety wieloletnią, bezrefleksyjną akceptacją NSA. Trudno bowiem wyobrazić sobie większe naruszenie godności obywatela przez organy państwa niż bezpodstawne stawianie zarzutów karnych. Dziwnym trafem NSA do dziś tego nie dostrzegł.

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.