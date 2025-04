Emerytury w Polsce wciąż niskie. Seniorzy decydują się na jeden krok

Wysokość emerytur w Polsce mało kogo satysfakcjonuje. Z danych przekazanych „Wprost" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że blisko pół miliona seniorów nie otrzymuje nawet minimalnego świadczenia. Nie zaskakuje zatem fakt, iż wiele osób decyduje się kontynuować aktywność zawodową.

Przybywa pracujących emerytów

Z danych ZUS, które poznała „Rzeczpospolita" wynika, że na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o 51,7 proc. Pod koniec ubiegłego roku 872,6 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie emerytem, a za 556,8 tys. osób opłacane były też składki emerytalno-rentowe. Różnica w liczbach może mieć związek z faktem, iż druga grupa to zapewne osoby na działalności gospodarczej (emeryt prowadzący swój biznes opłaca z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną). W 2023 roku pierwsza grupa liczyła 854 tys. osób, podczas gdy druga – 549,7 tys. osób.

Wśród pracujących emerytów przeważały kobiety (58,1 proc.). Zdecydowana większość (96,4 proc.), to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Średni wiek pracujących to 67,5 roku, dla mężczyzn było to 69,2 roku, a dla kobiet – 66,3 roku.

Z danych ZUS wynika, że seniorzy najczęściej pracowali u płatników z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (16,2 proc.).

Gazeta zwraca uwagę, że rząd chce, aby aktywnych zawodowo seniorów przybywało o czym świadczy uchwalona niedawno ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ma ona zastąpić obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jest już pod wieloma względami nieaktualna. Zgodnie z nowymi przypisami przedsiębiorca dostanie zachęty do zatrudniania seniorów (będzie mógł otrzymywać m.in. dofinansowanie do ich wynagrodzenia).

