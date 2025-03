Zacznie się 1 kwietnia. Seniorzy otrzymają blisko 2 tys. zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przygotowuje się do wypłaty 13. emerytury. W tym roku świadczenie zostanie wypłacone już po raz szósty, a jego wysokość jak zwykle będzie równa wysokości minimalnej emerytury – za sprawą tegorocznej waloryzacji będzie to 1878,91 zł brutto.

ZUS przypomina, że aby otrzymać „trzynastkę" nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenie to przyznawane jest z urzędu, a jego wysokość nie jest uzależniona od dochodu. Od kwoty 13. emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia ani egzekucje.

13. emerytura. Kto otrzyma?

ZUS przypomina, że „trzynastka" przysługuje osobom, które na 31 marca bieżącego roku mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych. Należą do nich:

emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

renta szkoleniowa,

renta socjalna,

renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

– Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura – bez względu na liczbę osób uprawnionych do tej renty. „Trzynastkę" dzieli się pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca bieżącego roku – przypomina ZUS.

Osobom, które mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, również przysługuje tylko jedna 13. emerytura. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, „trzynastkę" wypłaci ZUS.

Pierwsze wypłaty już 1 kwietnia

Seniorzy otrzymają świadczenie wraz z wypłatą kwietniowej emerytury. Pierwszy wypłaty planowane są na 1 kwietnia, co oznacza, że „trzynastka" trafi do części uprawnionych już za niespełna tydzień. Kolejne terminy są następujące:

5. dzień miesiąca (sobota – wypłata wcześniej w piątek 4 kwietnia),

6. dzień miesiąca (niedziela – wypłata wcześniej w piątek 4 kwietnia),

10. dzień miesiąca (czwartek),

15. dzień miesiąca (wtorek),

20. dzień miesiąca (niedziela – wypłata wcześniej w piątek 18 kwietnia),

25. dzień miesiąca (piątek).

Szacunki wskazują, że 13. emeryturę otrzyma ponad 6,3 mln emerytów oraz niemal 2 mln rencistów.

